TL mevduatta bir ilk! Toplam payı değişti, işte güncel faiz oranları

25 Haziran 2024 17:05 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:11

Türk Lirası mevduat hesapları son dönemlerde atılan adımlarla beraber yatırımcıların radarına girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörüne ilişkin haftalık verilerinde Türk Lirası mevduatlara ilişkin veriler de paylaştı.

İLK KEZ 10 TRİLYONU AŞTI

BDDK’nın paylaştığı 14 Haziran haftası verilerine göre bankalardaki toplam Türk Lirası mevduatı ilk kez 10 trilyon lirayı aştı. BDDK verilerine göre 14 Haziran haftasında TL mevduatları 527 milyar 130 milyon lira artış göstererek 10 trilyon 320 milyar 325 milyon liraya yükseldi.

TL'nin toplam mevduata oranı da yüzde 63 oldu. 14 Haziran itibarıyla bu paranın dolar karşılığı 319 milyar 784 milyon dolar oldu. BDDK verilerine göre 1 Ocak 2014 tarihinden beri TL mevduattaki paranın dolar karşılığı rekor seviyeye yükseldi.

KKM'DE ERİME DEVAM EDİYOR

Öte yandan Kur Korumalı Mevduat hesaplarında erime devam ediyor. BDDK verilerinde elde edilen verilere göre, 14 Haziran haftasında KKM 29,6 milyar TL gerileme kaydetti. Kur korumalı mevduatlarda toplam büyüklük 2,07 trilyon TL'ye geldi.

İşte bankaların güncel faiz oranları

Ing Faiz Oranı: %53 Net Kazanç: 85.726,78 TL Vade Sonu Tutar: 2.085.726,78 TL

Türkiye Finans Kâr Payı Oranı: %50 Net Kazanç: 80.874,32 TL Vade Sonu Tutar: 2.080.874,32 TL

Deniz Bank Faiz Oranı: %49 Net Kazanç: 79.256,83 TL Vade Sonu Tutar: 2.079.256,83 TL

Fibabank Faiz Oranı: %51 Net Kazanç: 82.491,8 TL Vade Sonu Tutar: 2.082.491,8 TL

Enpara Faiz Oranı: %49 Net Kazanç: 79.256,83 TL Vade Sonu Tutar: 2.079.256,83 TL

Deniz Bank Faiz Oranı: %49 Net Kazanç: 79.256,83 TL Vade Sonu Tutar: 2.079.256,83 TL

Garanti Faiz Oranı: %48 Net Kazanç: 77.639,34 TL Vade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL

Yapıkredi Faiz Oranı: %48 Net Kazanç: 77.639,34 TL Vade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL

AlternatifbankFaiz Oranı: %54Net Kazanç: 87.344,26 TLVade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL

İşbankası Faiz Oranı: Yüzde 44 Net Kazanç: 71.169,4 TL Vade Sonu Tutar: 2.071.169,4 TL

Akbank Faiz Oranı: %48 Net Kazanç: 77.639,34 TL Vade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL

VakıfbankFaiz Oranı: %48Net Kazanç: 77.639,34 TLVade Sonu Tutar: 2.077.639,34 TL

Qnbfinansbank Faiz Oranı: %37,75 Net Kazanç: 61.060,11 TL Vade Sonu Tutar: 2.061.060,11 TL

Halkbank Faiz Oranı: %43 Net Kazanç: 69.551,91 TL Vade Sonu Tutar: 2.069.551,91 TL