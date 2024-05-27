TL mevduatta Merkez Bankası etkisi! Hamleler peş peşe geldi, 1 haftada getiri oranı değişti

27 May 2024 09:32 - Güncelleme : 27 May 2024 09:33

Değerli TL hamleleri ile yükselen ve yatırımcının radarına giren Türk Lirası mevduat faizleri mayıs ortasından bu yana yüzde 40-48 arasında seyrediyordu. Politika faizinin üzerine çıkamayan TL mevduat Merkez Bankası’nın hamleleri sonrasında 7-8 puan birden arttı. Standart TL mevduat faizi yüzde 50’ye dayandı, yüksek miktarlarda ise yüzde 54’ü buldu.

8 PUAN BİRDEN YÜKSELDİ

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, Standart TL mevduat faizini uzun süredir takip ettiğimiz bir özel yabancı mevduat bankasının PPK öncesi 50 bin liraya kadar yüzde 41 olan 32 gün vadeli mevduat faizi 24 Mayıs itibariyle 8 puan birden yükseldi ve yüzde 49'a çıktı.

3 AY VADELİ YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE

46 gün vadeli mevduatta ise yine 50 bin liraya kadar olan mevduat faizi yüzde 41 iken yüzde 49'a geldi. En çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi ise 50 bin lira altı için yüzde 50'ya çıktı PPK öncesine göre 7 puan artış gerçekleşti.

Yüksek tasarruf miktarları için de 32 gün ve 46 gün vadede yüzde 45 olan TL mevduat faizi yüzde 53'e yükselerek 8 puan arttı. 3 aya kadar vadeli mevduatta ise yüksek tasarruf miktarlarına verilen faiz oranı yüzde 46'dan yüzde 54'e yükseldi.

TLREF faiz oranı da 22 Mayıs itibariyle yüzde 47,16 seviyesine inmişti. PPK günü yüzde 51,02 olan TLREF faiz oranı 24 Mayıs Cuma günü itibariyle yüzde 52,99 ile üst sınıra dayandı.