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TL'nin reel değeri ağustos ayında arttı

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Eylül 2024 15:41 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:49
TL&#039;nin reel değeri ağustos ayında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos 2024'te TÜFE bazında 0,63 puan azalarak 62,34 oldu.

Türk Lirası'nın reel değeri Merkez Bankası verileriyle belli oldu. Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta  62,34 oldu.

TL'NİN REEL DEĞERİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,63 puan düşüşle 62,34 oldu. Endeks, Temmuz 2024'te 62,97 düzeyindeydi. 

Ağustos ayında Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,94 puan azalışla 94,69'dan 92,75'e kadar geriledi. Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9,78 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,25 puan arttı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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