TL'nin reel değeri ağustos ayında arttı

04 Eylül 2024 15:41 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:49

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos 2024'te TÜFE bazında 0,63 puan azalarak 62,34 oldu.

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Türk Lirası'nın reel değeri Merkez Bankası verileriyle belli oldu. Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta 62,34 oldu.

TL'NİN REEL DEĞERİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,63 puan düşüşle 62,34 oldu. Endeks, Temmuz 2024'te 62,97 düzeyindeydi.

Ağustos ayında Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,94 puan azalışla 94,69'dan 92,75'e kadar geriledi. Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9,78 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,25 puan arttı.