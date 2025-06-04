Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri düştü

Reel efektif döviz kuru endeksinde gerçekleşen gerileme, Türk Lirası’nın reel anlamda değer kaybettiğini gösteriyor. Bu durum, Türkiye'nin dış ticaretteki fiyat rekabetçiliğini bir miktar artırırken, ithalat maliyetlerini ise yükseltebilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri düştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 15:00

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs ayında 1,05 puan azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,05 puan azalarak 71,11 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri düştü

Reel Efektif Döviz Kuru endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre 1,05 puan azalarak 71,11 olarak gerçekleşti. Böylelikle TL'nin reel değeri, 2024 Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri düştü


Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,36 puan azalarak 93,09’a geriledi. Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte ünlüler dünyasının en zengin kadınları! Bir ortak noktaları var
Asgari ücrete ara zam bilmecesi! İsa Karakaş'tan net açıklama
ETİKETLER
#ekonomi
#tcmb
#tl mevduatı
#döviz kur
#Reel efektif döviz kuru endeksi
#rek endeksi
#tl reel değeri
#Reel Efektif Döviz Kuru
#Rek Endeksi
#Türk Lirası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.