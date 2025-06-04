Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri düştü

Reel efektif döviz kuru endeksinde gerçekleşen gerileme, Türk Lirası’nın reel anlamda değer kaybettiğini gösteriyor. Bu durum, Türkiye'nin dış ticaretteki fiyat rekabetçiliğini bir miktar artırırken, ithalat maliyetlerini ise yükseltebilir.

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs ayında 1,05 puan azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,05 puan azalarak 71,11 olarak gerçekleşti.

Reel Efektif Döviz Kuru endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre 1,05 puan azalarak 71,11 olarak gerçekleşti. Böylelikle TL'nin reel değeri, 2024 Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,36 puan azalarak 93,09’a geriledi. Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.