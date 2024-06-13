TMSF 3 varlığı satışa çıkardı, ihale tarihleri belli oldu

13 Haziran 2024 11:17 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:24

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Resmi Gazete'de 3 varlığın satışına yönelik ilan yayımladı. Buna göre, Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 46 milyon 700 bin lira olarak belirlendi.

İhale, 24 Temmuz saat 14.30'da yapılacak.

EKİPSAN'DA MUHAMMEN BEDEL BELİRLENDİ

Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli ise 150 milyon 100 bin lira olarak belirlendi, . İhale 24 Temmuz saat 11.00'de yapılacak.

Katılım için 23 Temmuz saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gereken ihaleler, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla TMSF'nin İstanbul'daki konferans salonunda başlayacak. Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra ihalelerde açık artırma aşamasına geçilecek.