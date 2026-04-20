TMSF kararını verdi! TELE 1 açık artırmayla satışa çıkarıldı

TMSF, "casusluk" soruşturması kapsamında yönetimine kayyum atadığı TELE 1 Televizyonu için satış sürecini resmen başlattı. çık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihale için son başvuru tarihi 16 Haziran 2026 olarak belirlendi. İşte tüm detaylar...

TMSF kararını verdi! TELE 1 açık artırmayla satışa çıkarıldı
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 16:34

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan , Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 'casusluk' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında televizyon kanalı TELE1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ 'ye devredildi.

HABERİN ÖZETİ

TMSF kararını verdi! TELE 1 açık artırmayla satışa çıkarıldı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkındaki 'casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyonunun sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ, TMSF'ye devredildi ve açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), el koyduğu TELE 1 televizyonunun ticari ve iktisadi bütünlüğünü 28 milyon TL muhammen bedelle satışa sundu.
Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihale için son başvuru tarihi 16 Haziran 2026 olarak belirlendi.
ABC Radyo Televizyon ve TELE 1 Prodüksiyon şirketlerini kapsayan ticari bütünlük için 28 milyon TL'lik bedel üzerinden teklifler alınacak.
TMSF tarafından yapılan duyuruya göre satış, 7145 sayılı Kanun'un geçici 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve ilgili yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Bu çerçevede Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), el koyduğu TELE 1 televizyonunun ticari ve iktisadi bütünlüğünü 28 milyon TL muhammen bedelle satışa sundu. Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihale için son başvuru tarihi 16 Haziran 2026 olarak belirlendi.

ABC Radyo Televizyon ve TELE 1 Prodüksiyon şirketlerini kapsayan ticari bütünlük için belirlenen 28 milyon TL'lik bedel üzerinden teklifler alınacak.

TMSF kararını verdi! TELE 1 açık artırmayla satışa çıkarıldı

TMSF tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 7145 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 28.000.000.- (Yirmisekizmilyon) TL’dir."

