TMSF ucuza Bentley, Mercedes ve Porsche satacak

10 Ekim 2024 16:33 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 16:34

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bentley, Mercedes ve Porsche gibi lüks otomobilleri uygun fiyatlarla satışa çıkarıyor. Lüks markalar 7 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek ihale ile yeni sahiplerinin elinde olacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yeni belirlenmiş muhammen bedellerle düzenleyeceği araç ihalesi ile lüks otomobilleri uygun fiyatlarla satışa çıkarıyor. Bentley, Mercedes​, Porsche gibi prestijli markalara ait araçlar, 7 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek ihale ile yeni sahiplerini bulacak.

TMSF​'DEN LÜKS ARAÇLAR İÇİN İNDİRİM FIRSATI!

Daha önceki ihalelerde alıcı bulamayan lüks araçlar, çeşitli oranlarda yapılan indirimlerle yeniden satışa sunuluyor. İhale, TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan merkez binasında gerçekleşecek.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI: TMSF'DEN VATANDAŞLARA DİKKAT ÇAĞRISI

TMSF, dolandırıcıların "lüks araçları ucuza alabilecekleri" iddiasıyla insanları kandırmaya çalıştığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "çantacı, aracı, komisyoncu" gibi kişilere itibar edilmemesi gerektiği, duyurusu yapılmadan çok düşük fiyatlara araç satın almanın mümkün olmadığı vurgulandı.

TMSF’nin resmi web sitesinde sadece lüks araçlar değil, çeşitli araç satışlarına dair ihale duyuruları da yer alıyor. Lüks araç meraklıları ve yatırımcılar için bu ihaleler büyük bir fırsat sunuyor!