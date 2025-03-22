TMSF'den İninal, Payfix ve Aypara'ya görevlendirme

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen İninal, Payfix ve Aypara’nın yönetim kadrosu yenilendi. Şirketlere yeni yönetim kurulu ve genel müdür atandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ininal, Pay Fix ve Aypara'ya yeni görevlendirmeler yaptığını duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı kanun kapsamındaki faaliyet izinlerini durdurmuştu.



Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketlere TMSF tarafından yeni bir yönetim kurulu ve genel müdür görevlendirildi. Bu görevlendirmeler ile şirketlerin çalışmalarının hızlanması sağlanmış oldu.