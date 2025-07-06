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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

TOBB Nefes Kredisi başvuru şartları belli oldu! İşte geri ödeme detayları

TOBB, KGF ve bankalar iş birliğinde KOBİ’lere can suyu olacak kredi programı başlıyor. Nefes Kredisi Başvuruları 8 Temmuz’da açılıyor. İşte limit, vade ve başvuru koşullarına dair tüm detaylar…

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TOBB Nefes Kredisi başvuru şartları belli oldu! İşte geri ödeme detayları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 15:30

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin () finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Odalar ve Borsalar Birliği (), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve yedi banka el ele verdi. Yeni TOBB Nefes Kredisi kapsamında, oda ve borsalara kayıtlı işletmeler düşük maliyetli krediye ulaşabilecek. Başvurular, 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde başlıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubeleri aracılığıyla yapılacak başvurularda, Kredi Garanti Fonu öz kaynak desteğiyle kredilere yüzde 80 kefalet sağlayacak.

TOBB Nefes Kredisi başvuru şartları belli oldu! İşte geri ödeme detayları

TOBB NEFES KREDİ LİMİTİ NEDİR?

Yeni dönemde verilecek TOBB Nefes Kredisi kapsamında bir işletme en fazla 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Söz konusu krediler, 6 ay geri ödemesiz olarak yapılandırılacak ve toplamda 36 ay vade ile sunulacak.

TOBB Nefes Kredisi başvuru şartları belli oldu! İşte geri ödeme detayları

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı zorluklara dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:
“KOBİ’lerin nefes almaya ihtiyacı var. Bu nedenle TOBB, KGF ve bankalar olarak güçlerimizi birleştirdik. TOBB’a bağlı oda ve borsalara kayıtlı tüm işletmeler, 8 Temmuz’dan itibaren Nefes Kredisi’ne başvurabilecek.”

TOBB Nefes Kredisi başvuru şartları belli oldu! İşte geri ödeme detayları
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TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

  • Yalnızca TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler başvuruda bulunabilecek.
  • Başvurular 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde başlayacak.
  • Kredi limiti firma başına en fazla 2,5 milyon TL olacak.
  • Krediler 6 ay geri ödemesiz, toplamda 36 ay vadeli şekilde verilecek.
  • Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

ETİKETLER
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#Ekonomi
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