TOBB'dan çiftçiler için faizsiz borç erteleme talebi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan zirai don felaketi nedeniyle zarar gören çiftçilerin banka borçlarının faizsiz ertelenmesini talep etti.

TOBB, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, 20-24 Şubat 2025 tarihleri arasında gece saatlerinde hava sıcaklığının yer yer -8 dereceye kadar düşmesi sonucu meydana gelen zirai donun başta Hatay olmak üzere birçok bölgede sert çekirdekli meyveler, narenciye, soğan ve patates gibi tarımsal ürünlere büyük zarar verdiğini belirtti.

Zarar gören çiftçilerin ekonomik kayıplarını hafifletmek amacıyla, Ziraat Bankası ve ilgili finans kuruluşlarına olan borçlarının faizsiz ertelenmesi ve kredi limitlerinin artırılması talep edilen yazıda, söz konusu desteklerin çiftçilerin üretime devam edebilmesi için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.