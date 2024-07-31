TOBFED ile İŞKUR'dan yılın adımı! Kadın ve gençlerin istihdamına yönelik protokol imzaladı

31 Temmuz 2024 12:35 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:47

Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) ile Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında kadın ve gençlerin otomotiv sektörün kazandırılması amacıyla iş birliği imzalandı. TOBFED Genel Merkezi'nde gerçekleşen imza törenine İŞKUR İstanbul İl Müdürü Uğur Oto (solda), Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş (sağda) ve yetkililer katıldı.

TOBFED İLE İŞKUR'DAN YILIN ADIMI!

Söz konusu protokol ile İŞKUR tarafından sunulmakta olan istihdam hizmetlerinden, aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlardan, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden, iş kulübü faaliyetlerinden, işe yerleştirme hizmetlerinden ve yürürlükte bulunan istihdam teşviklerinden; Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) ile üye işletmelerin yararlanması ve sektörde ihtiyaç duyulan nitelikte işgücünün temin edilerek sektördeki istihdamın artırılması hedefleniyor.

"GENÇLERİN VE KADINLARIN İSTİHDAMI EKONOMİMİZİ KALKINDIRACAK"

TOBFED Genel Merkezi’nde gerçekleşen tören sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, İŞKUR ile gerçekleştirilen iş birliğinin önemini vurgulayarak "Otomotiv sektöründe pratik ve beceri yetkinliği üst düzeydeki insan kaynağının sağlanması ve istihdam öncelikli politikaların geliştirilmesi adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda bugün TOBFED ve İŞKUR olarak otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip teknik elamanların yetiştirilmesine yönelik iş birliği anlaşması imzaladık. Genç istihdamı ülkemiz için büyük önem taşıyor. Bu protokol, gençlerin yanı sıra toplumun da yararına ve ekonomik kalkınmayı destekliyor. Öte yandan kadınlarımız, erkeklerin daha aktif olduğu mesleklerde aslında daha başarılı oluyor. Kadın istihdamı arttıkça sektör daha da güzelleşecektir. Sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulacak olan eğitim programının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Süreci el birliğiyle verimli bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum.” dedi.

KADIN VE GENÇLERİN İSTİHDAMINA YÖNELİK PROTOKOL İMZALADI

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Uğur Oto da TOBFEDile yürütülen mevcut çalışmaların imzalanan işbirliğiprotokolüyle birlikte daha da güçleneceğini ve bunun ortak çalışmaların devamlılığı konusunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

İŞKUR, TOBFED’e bağlı işletmelerin mesleki eğitim kursları başvurularını almak, uygun işgücünü temin edip işe yerleştirmek gibi sorumlulukları üstlenecek. Ayrıca, işbaşı eğitim programları ve diğer programları tamamlayan katılımcılara katılım belgeleri verecek ve bu süreçlerin mevzuata uygunluğunu denetleyecek.

İstihdam olanaklarını genişletmek isteyen TOBFED ise üye işletmelerinin işgücü teminini İŞKUR’dan sağlayacak ve TOBFED Kariyer gibi bilgilendirme platformları oluşturacak.