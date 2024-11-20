TÖDEB 5. Olağan Genel Kurulunda Ufuk Bilgetekin yeniden başkan seçildi

20 Kasım 2024 17:57 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 18:07

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), 5. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda üyeleri ve sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimleri yapıldığı genel kurulda seçimler sonucunda Ufuk Bilgetekin yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

TÖDEB, 5. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB) Danışmanı Dr. Aziz Turhan, Ticaret Bakanlığı​ Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (CBFO) Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak katıldı. Düzenlenen Genel Kurul Toplantısı sonrasında mevcut başkan Ufuk Bilgetekin yeniden başkan seçildi.

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, açılış konuşmasında geride kalan iki buçuk yılın çalışmalarını değerlendirerek birlik ve sektör adına kaydedilen ilerlemeleri aktardı. Geleceğe yönelik hedeflerden bahseden Bilgetekekin, Türk fintek ekosisteminin dijitalleşme ve küresel rekabet gücünü artırma yolundaki başarılara değindi. Bilgetekin, "Gerçekten çok dinamik çok hızlı geçen bir 2,5 yıl yaşadık. Ülke ülke gezdik. Ülkemizin fintek olabilmesi için de kendi değerlerimizi Avrupa’ya anlatma gayreti içerisinde olduk.

Diğer bir yandan kamu kurum ilişkileriyle güçlü yasal alt zemini oluşturmak için ilişkilerimizi sürdürdük. Eğitimler, çalıştaylar yaptık. En önemlisi sektörümüzde nitelikli insan kaynağını oluşturulması için de Marmara Üniversitesi ile bir program gerçekleştirdik. Geçmiş dönemde 4 tane uluslararası fintek fuarına katıldık. Dünyanın en büyük fintek etkinliği olan Hollanda-Amsterdam’a çıkartma yaptık. 30’un üzerinde üye kuruluşumuzla beraber oradaydık. Singapur fintek fuarında da milli katılım gösterdik. Bu milli takım gerçekleştirmesinde Ticaret Bakanlığının çok büyük destekleri ve teşvikleri var. Ben Sayın Bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Fintek oyuncularını İstanbul’da ağırlayacaklarını kaydeden Bilgetekin, “17-18 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Fuar Merkezinde 10 bin metrekarelik bir alan içerisinde globaldeki fintek oyuncularını İstanbul’umuzda ağırlıyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız en son Marmara Formu’nda Türkiye fintek üssü olmalı. Fintek’te söz sahibi olmuş olmalı diye bir söylemi vardı. Bizler TÖDEB olarak bu söylemi ve vizyonu kendimize ilke edindik ve ulaşılması gereken bir hedef noktasına koyduk. Bu uğurda da çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Kendi yayın organlarımızı çıkarttık. TÖDEB gündem dergimizi yayınladık. Sektörel gelişmeleri, birleşmeleri, yatırımları bu dergide okuyucumuzla buluşturduk. Bunu 3 ay da bir çıkartıyoruz. Genel Kurulumuzda geçmişi anacağız. Gelecek 2 yılki hedeflerimizi konuşuyor olacağız.

Bu hedefler ülkemizin fintek üssü olabilmesi için Cumhurbaşkanımızın vizyonuna bir an evvel ulaşabilmek, kendimizi küresel güç ve dünyada fintek alanında söz sahibi yapabilmek adına ülkelerdeki çalışmalarımızı gözden geçiriyor ve daha büyük hedeflerle belirliyor olacağız. İstihdamı çok önemsiyoruz. Genç kardeşlerimizin sektöre kazandırılmasını çok istiyoruz. Burada fintek çırağı programında daha nasıl gelişeceğini konuşacağız. TÖDEB akademiyi kurduk. Akademi sınıflarımızda öncelikle sektör profesörleri ve daha sonra sektöre ilgisi olan 3 bine yakın gencimize saatlerce eğitimler verdik. Onları kendi üye kuruluşlarımızda stajlara aldık. Orada başarılı olan arkadaşlarımıza tekrar sektöre kazandırıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Genel Kurul’un gündem maddeleri görüşülerek yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda, Ufuk Bilgetekin yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.