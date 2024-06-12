TOGG bayram öncesi %50'lik indirimi duyurdu: Tüm elektrikli otomobil markaları şarj kampanyasından yararlanacak

12 Haziran 2024 16:12 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 16:28

Yerli TOGG, T10X modeliyle Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil unvanını koruyor. TOGG diğer elektrikli otomobilleri de ilgilendirecek önemli kampanyayı duyurdu. Şirket Kurban Bayramı öncesi şarj uygulaması Trugo’daki şarj indirim kampanyasını açıkladı.

YÜZDE 50 İNDİRİM FIRSATI

Elektrikli otomobillerde şarj indirim kampanyası sadece Togg T10X’e değil, tüm marka modeller için geçerli olacak. İndirim 16 Haziran 00.00 ile 19 Haziran 23.59 arasında geçerli olacak.

Trugo’nun açıklamasına göre Trugo şarj istasyonlarında Kurban Bayramı boyunca marka fark etmeksizin tüm elektrikli araç modellerine %50’ye ulaşan oranda indirim sunulacak. İndirimler, 16 Haziran 00.00 ila 19 Haziran 23.59 arasında geçerli olacak. Togg, indirim oranlarının farklılık gösterebileceğini belirtmiş. Oranların değişimi konusunda henüz açıklama yok.

4 TL'YE KADAR DÜŞEBİLİR

Trugo’da sunulan şarj fiyatları incelendiğinde DC, yani hızlı şarjda 180 kW’lık ve 300 kW’lık ünitelerde kW/h başına 7,99 TL’lik bir ücret bulunuyor. %50’ye ulaşırsa bu da yaklaşık birim başına yaklaşık 4 TL’ye şarj imkânı sunulacağı anlamına geliyor.

Kısa menzilli Togg T10X, 52,4 kW/h’lik bataryaya sahipti. Bu da tam şarjının 418 TL civarında dolmasını sağlıyordu. 88,5 kW/h’lik uzun menzilli T10X ise 707 TL civarında bir fiyata doluyordu.