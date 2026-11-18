Türkiye’nin en çok tercih edilen elektrikli otomobili arasında zirveyi kimseye kaptırmayan yerli otomobilde birçok çeşitli fiyat indirimi yapılmaya devam ediyor. Togg T10X ve Togg T10F modeline yollarda sık rastlanırken 2026 yılının geride kalan aylarında en fazla tercih edilen elektrikli otomobil markası oldu. Teknoloji, konfor, kış paketi, akıllı destek paketi, renk çeşitleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahip olan elektrikli otomobile olan ilgi katlanarak devam ederken kadınlara özel kampanya fırsatı herkesi heyecanlandırdı. Kampanyaya yoğun ilgi gösterilmesi beklenirken gözler detaylara çevrildi. Peki TOGG kadınlara özel kampanya ne zaman? İşte, yapılan açıklama…

TOGG KADINLARA ÖZEL KAMPANYA 2026 NE ZAMAN?

Togg kadınların elektrikli otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmak için Garanti BBVA ile özel bir finansman paketi üzerinde çalışıyor. Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten tarafından ilk kez duyurulan kampanyanın Aralık ayı sona ermeden belli olması bekleniyor.

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg kadınlara yönelik yeni bir taşıt finansmanı kampanyası için Garanti Bankası ile işbirliği yapacak. Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında gündeme gelen kampanyanın henüz detayları netlik kazanmadı.

Bu kapsamda kadın müşterilere yönelik daha avantajlı taşıt kredisi ve ödeme seçeneklerinin oluşturulması bekleniyor. Kredi üst limiti, faiz oranı, vade süresi gibi detayların kısa süre içerisinde açıklanması ön görülüyor.

BİREYSEL KULLANICILARA %0 FAİZLİ FİNANSMAN

Türkiye’nin elektrikli yerli otomobil markası Togg tarafından bireysel kullanıcılara 0 faizli finansman desteği sunuluyor. Togg, kasım ayında T10F için farklı tutar ve vadelerde finansman seçenekleri sunuyor.

1 milyon TL kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz: Aylık 166.667 TL

800 bin TL kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz: Aylık 100 bin TL

600 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz: Aylık 50 bin TL

T10X modelinde de farklı kredi seçenekleri bulunuyor.

800 bin TL kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz: Aylık 133.333 TL

600 bin TL kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz: Aylık 75 bin TL

400 bin TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz: Aylık 33.333 TL