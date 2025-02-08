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Togg rakiplerini solladı, 2025’e zirvede başladı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, rakiplerine fark atmaya devam ediyor. Togg, ocak ayında bin 570 satış gerçekleştirerek en yakın rakibine 555 araç fark attı. 2024 Kasım'da Türkiye tanıtımını gerçekleştiren BYD, ocakta bin 15 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı.

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Togg rakiplerini solladı, 2025’e zirvede başladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 14:54

Elektrikli araç pazarında liderliğini sürdüren Togg, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Ocak ayında 1570 adet satış gerçekleştiren Togg, en yakın rakibine 555 araç fark attı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 oranında daralarak 68 bin 654 adete geriledi. Otomobil satışları ise yüzde 12,6 azalarak 55 bin 944 olarak kaydedildi. Ancak, elektrikli araç satışları bu daralmaya rağmen artmaya devam etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI YÜKSELDİ

Tam elektrikli otomobillerin satış adedi, yüzde 56,7 oranında bir artışla 6 bin 225'e yükseldi. Bu araçların toplam satışlar içindeki payı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2'den yüzde 11,1'e çıktı. Elektrikli araçlar, otomotiv sektöründeki daralmayı aşan tek segment olarak dikkat çekti.

TOGG T10X, PAZAR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Togg, 2024 yılına da liderlik koltuğunda oturarak başladı. Ocak ayında 1570 satış gerçekleştiren Togg, rakiplerine büyük bir fark attı. Togg’un elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 25 olurken, satılan her 4 elektrikli araçtan birinin Togg logosu taşıdığı görüldü.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA MARKA BAZLI DAĞILIM

2025 yılının ilk ayında en fazla satış yapan markalar arasında Togg’un ardından, Kasım 2023’te Türkiye'de tanıtımını yapan BYD yer aldı. Aralık ayında 2 bin 527 araç satan BYD, Ocak ayında 1015 satışla ikinci sırada yer aldı. Mercedes-Benz, 414 satışla üçüncü, KG Mobility (Ssangyong) 408 satışla dördüncü, BMW ise 394 satışla beşinci sırada kendine yer buldu.

TESLA'NIN TÜRKİYE'DEKİ DURUMU

Tesla, Türkiye'de Model Y için sipariş alımını durdurdu ve geçen ay satış yapmadı. Şirketin satış kanallarını yenileme çalışmaları nedeniyle kısa bir süreliğine kapalı olduğu, ancak satışların yakında yeniden başlayacağı tahmin ediliyor.

Togg’un T10X modeli, Ocak ayında satış sıralamasında zirveye oturdu. BYD ATTO 3, 494 satışla ikinci sırada yer alırken, KG Mobility Torres 408 satışla üçüncü, BYD Dolphin 302 satışla dördüncü, MINI Countryman ise 263 satışla beşinci sırada kendine yer buldu.


 

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