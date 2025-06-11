TOGG sedan T10F, yazın yola çıkıyor! Peki fiyatı ne kadar olacak?

Ankara sokaklarında bir süredir kamuflajlı hali ile test edilmeye devam eden Togg T10F'in bu yaz yollarda olması planlanıyor. Yerli otomobil TOGG sedan modeli fiyatı ise tüketicilerin dikkatini çekiyor.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli görücüye çıktı. Birçok ilde test sürüşleri yapılan T10F'in yaz aylarında satışının yapılması planlanıyor. 600 kilometreye kadar menzil paketi ve tasarımıyla dikkat çeken T10F'in fiyatının 1.3 milyon TL'den başlaması bekleniyor.

YENİ TOGG SEDAN T10F'İN FİYATI NE KADAR?

Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası Togg'un sedan modeli yollarda görünmeye başladı. 600 kilometreye kadar menzil paketi ve tasarımıyla dikkat çeken Togg T10F modelinin yaz aylarında satışa çıkması bekleniyor. Aracın fiyatı, ön sipariş dönemi başladığında netleşecek. Sosyal medyada modelin 1.3 ila 1.7 milyon TL arasında bir fiyatla satışa sunulabileceği belirtiliyor.

KAMUFLAFLA TEST EDİLİYORDU

Yeni model Türkiye sokaklarında boy göstermeye başladı. Maskesiz olarak görüntülenen araç seri üretim versiyonuna oldukça yakın bir tasarım diliyle dikkat çekiyor. Ankara sokaklarında bir süredir kamuflajlı hali ile test edilmeye devam eden Togg T10F'in satış sürecine yönelik hazırlıklar da tamamlanmak üzere. Aracın yazılım durumları, menzil yeterliliği gibi konuları gerçek koşullar altında test ediliyor. Testlerin yakın zamanda tamamlanarak aracın yaz aylarında satışa çıkması bekleniyor.

SPORTİF ÇİZGİLERLE ÖNE ÇIKIYOR

T10F özellikle genç kullanıcıları hedefleyen sportif çizgileriyle öne çıkıyor. Aerodinamik tasarım fastback gövde yapısı sayesinde daha uzun menzil avantajı sunarken aracın iç mekânında da dijitalleşme bir adım öteye taşınıyor. T10F'in geniş bilgi-eğlence ekranı, yapay zekâ destekli sürücü asistanları ve bulut üzerinden güncellenebilir yazılım altyapısıyla dikkat çektiği belirtiliyor.



Togg, T10F modeliyle hem Avrupa pazarına açılmayı hem de Türkiye'de ürün çeşitliliğini artırmayı planlıyor. T10F'in fiyatı, ön sipariş dönemi başladığında netleşecek. Sosyal medyada sızan görüntüler ve tahmini fiyat aralıkları, modelin 1.3 ila 1.7 milyon TL arasında bir fiyatla satışa sunulabileceği belirtiliyor.