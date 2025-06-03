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 | Bengü Sarıkuş

Togg T10X için Haziran süresince geçerli cazip kampanya

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, T10X modeli için sadece Haziran ayında geçerli olacak özel finansman kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, sınırlı sayıdaki T10X modeline avantajlı kredi seçenekleriyle sahip olmak mümkün.

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Togg T10X için Haziran süresince geçerli cazip kampanya
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 13:10

Togg T10X, Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobilinde dikkat çekici bir kampanyaya imza attı. Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından üretilen ve C-SUV segmentinde yer alan "T10X", tamamen elektrikli bir otomobil.

Togg T10X için Haziran süresince geçerli cazip kampanya

Yerli otomobil TOGG T10X için önemli bir kampanyanın duyurusunu paylaştı. Buna göre bireysel finansman desteğiyle araç sahibi olmak isteyenler 400 bin TL ya da 1 milyon TL kredi kullanarak elektrikli araç sahibi olabiliyor. İşte kampanyanın detayları...

BİREYSEL FİNANSMAN DESTEĞİNDE KAMPANYA DETAYLARI:

400,000 TL Kredi

12 Ay yüzde 0 Faiz

Aylık ödeme: 33.333 TL

Togg T10X için Haziran süresince geçerli cazip kampanya

1,000,000 TL Kredi

48 Ay vade, yüzde 2,57'den başlayan faiz oranı

Aylık ödeme: 48,968 TL

Togg T10X için Haziran süresince geçerli cazip kampanya

KURUMSAL FİNANSMAN DESTEĞİYLE KİRALAR GİBİ TOGG KAMPANYASI DETAYLARI:

1,500,00 TL kredi

48 ay Yüzde 3,3 faiz

Aylık ödeme: 64,561 TL

Togg T10X için Haziran süresince geçerli cazip kampanya

Togg, "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" listesinde 20'nci sırada yer alırken, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırmasında 37'nci basamağa yükselmişti.

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#togg t10x
#Togg, T10X
#togg araç
#togg kampanya
#Ekonomi
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