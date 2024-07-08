TOGG temmuz ayı fiyat listesi yayınlandı! TOGG T10X güncel fiyatı netleşti

08 Temmuz 2024 12:25 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 12:24

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Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu bilinen adıyla TOGG, 2024 yılının temmuz ayı fiyat listesini yayınladı.

Piyasadaki yerini alan TOGG ortalama araç fiyatları netleşti.

TOGG TEMMUZ AYI FİYATLARI AÇIKLANDI

Yerli ve milli otomobil üretimi TOGG T10X güncel fiyatı pek çok insan tarafından sorgulanıyor.

29 Ekim 2022 tarihinde seri üretime hazır hale gelen TOGG o günden bu yana büyük ilgi görüyor.

Eylül 2022'de 750 bin Türk lirası olan TOGG, 14 Mart 2023'te başlangıç fiyatı 953 bin Türk lirasından satılıyordu.

2024 TOGG güncel fiyat listesi de belli oldu.

TOGG'UN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2024

TOGG T10X TEMMUZ 2024 FİYAT LİSTESİ

V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL

V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL

TOGG ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü:160 kW - Beygir Gücü:218 HP - Tork:350 Nm

Azami Hız:180 km/s - 0-100 km/s:7.8 saniye

Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km

Ağırlık:2126 kg

Bagaj Hacmi:441 litre

Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

TOGG için ön sipariş vermek isteyenler TOGG'un resmi internet sitesi olan togg.com.tr adresinden işlemlerini yapabilirler.