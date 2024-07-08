Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>TOGG temmuz ayı fiyat listesi yayınlandı! TOGG T10X güncel fiyatı netleşti

TOGG temmuz ayı fiyat listesi yayınlandı! TOGG T10X güncel fiyatı netleşti

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 12:25 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 12:24
TOGG temmuz ayı fiyat listesi yayınlandı! TOGG T10X güncel fiyatı netleşti

TOGG, 2024 yılının temmuz ayı fiyat listesini paylaştı. Yerli otomobil TOGG T10X, fiyatları belli oldu. Ön sipariş imkanıyla piyasadaki yerini aldı.

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu bilinen adıyla TOGG, 2024 yılının temmuz ayı fiyat listesini yayınladı. 

Piyasadaki yerini alan TOGG ortalama araç fiyatları netleşti.

TOGG TEMMUZ AYI FİYATLARI AÇIKLANDI

Yerli ve milli otomobil üretimi TOGG T10X güncel fiyatı pek çok insan tarafından sorgulanıyor.

 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretime hazır hale gelen TOGG o günden bu yana büyük ilgi görüyor.

Eylül 2022'de 750 bin Türk lirası olan TOGG, 14 Mart 2023'te başlangıç fiyatı 953 bin Türk lirasından satılıyordu.

2024 TOGG güncel fiyat listesi de belli oldu.

TOGG'UN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2024

TOGG T10X TEMMUZ 2024 FİYAT LİSTESİ

V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL

V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL

TOGG temmuz ayı fiyat listesi yayınlandı! TOGG T10X güncel fiyatı netleşti - 1. Resim

TOGG ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü:160 kW - Beygir Gücü:218 HP - Tork:350 Nm 

Azami Hız:180 km/s - 0-100 km/s:7.8 saniye 

Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km 

Ağırlık:2126 kg 

Bagaj Hacmi:441 litre 

Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

TOGG için ön sipariş vermek isteyenler TOGG'un resmi internet sitesi olan togg.com.tr adresinden işlemlerini yapabilirler.

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...