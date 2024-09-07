Togg yılın 8 ayında zirveye yerleşti! Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg

07 Eylül 2024 13:11 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 13:27

Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarında, yılın 8 aylık döneminde pazar payını artırdı. Marka, 4 bin 849 adet satış ve yüzde 31,57 pazar payıyla ilk sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 762 bin 152 oldu. Elektrikli otomobil pazarında ise Togg pazar payını artırarak ilk sıraya yerleşti.

EN YAKIN RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI

Yılın Ocak-ağustos döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 94,7 artışla 47 bin 32'ye kadar çıktı. Bu araçların toplam satışlardaki payı geçen yıla göre, yüzde 4,1'den yüzde 7,8'e çıktı. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,5'ten yüzde 15,7'ye yükseldi.

Togg, yılın ilk yarısında da elektrikli otomobil pazarında lider olmaya devam etti. Togg, yılın 8 aylık döneminde 14 bin 849 adetlik satışla en yakın rakibine 10 bin 4 adet fark attı. Bahsedilen dönemde pazar payı yüzde yüzde 31,57 oldu.

Togg'u 4 bin 845 adetle BMW ve 4 bin 552 adetle de Tesla izledi. Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve BMW 5 Serisi şeklinde gerçekleşti.