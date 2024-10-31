Togg zirveyi kimseye kaptırmadı! Elektrikli araç pazarının lideri oldu

31 Ekim 2024 16:25 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 16:26

Türkiye’nin elektrikli otomobil pazarında öncü bir markası haline gelen Togg, yılın ilk 9 ayında 17 bin 49 adet satışa ulaşarak yüzde 29 pazar payı elde etti ve sektördeki zirveyi yine kimseye kaptırmadı.

Türkiye​ Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden elde edilen bilgilere göre, Türkiye'deki otomobil​ ve hafif ticari araç​ satışları, 2024 yılı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 azalarak 849.892 olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 1,3 artışla 675.273'e ulaşırken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,4 düşerek 174.619'a geriledi.

Elektrikli araçlar açısından önemli bir büyüme yaşandı. Ocak-eylül döneminde tam elektrikli otomobil satışları yüzde 56 artışla 60.838'e ulaştı. Bu artışla birlikte tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar​ içindeki payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9'dan yüzde 9'a, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,8'den yüzde 16,3'e yükseldi. Elektrikli motor bulunduran araçlar (tam elektrikli, uzatılmış menzilli elektrikli ve hibrit) toplam pazarın yüzde 25,3'ünü oluşturdu.

TOGG'U TESLA VE BMW TAKİP ETTİ

ODMD​ verilerine göre, Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarında liderliğini kimseye kaptırmadı. 2024 yılının ilk dokuz ayında 17.049 adetlik satış yapan Togg, en yakın rakibine 10.022 adet fark atarak elektrikli otomobil pazarının yüzde 29'unu elde etti. Bu dönemde satılan her üç elektrikli otomobilden birinin Togg markasını taşıdığı kaydedildi.

Marka bazında sıralamada Togg'u 7.027 adetle Tesla ve 5.651 adetle BMW takip etti. Dördüncü sırada 3.557 adetle KG Mobility (Ssangyong), beşinci sırada ise 3.475 adetle Mercedes-Benz yer aldı. Model bazında en çok satanlar ise Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve Mercedes EQB oldu.

Eylül ayında ise tam elektrikli otomobil pazarında Tesla, 2.475 adetlik satışla birinci sırada yer alırken, Togg 2.200 adetle ikinci oldu. Mini, 551 adetle üçüncü, BMW 513 adetle dördüncü, Mercedes-Benz ise 463 adetle beşinci sırada yer aldı.