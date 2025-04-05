Togg’un yeni ustaları kadınlar! Sanayide ezber bozan dönüşüm

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Ankara Kalkınma Ajansı ile vites yükseltti. Hayata geçirilen iş birliğiyle, kadınlara yönelik elektrikli araç bakım ve onarım eğitimleri başlatılıyor. Kadınlar artık sadece direksiyonda değil, kaputun altında da söz sahibi olacak.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, yalnızca teknoloji ve tasarımıyla değil, aynı zamanda toplumsal katkılarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Satış rakamlarıyla dikkat çeken Togg, şimdi de kadın istihdamına yönelik önemli bir adım atıyor.

TOGG'DAN KADIN İSTIHDAMINA BÜYÜK DESTEK

Ankara Kalkınma Ajansı öncülüğünde hayata geçirilen "Yeni Nesil Elektrikli Araç Sistemleri Bakım Onarım Programlamasında Genç Kadınlara İş Garantili Uzmanlık Eğitimi" projesiyle, Türkiye’nin ilk kadın Togg bakım ustaları yetiştirilecek. Proje kapsamında ilk aşamada 24 genç kadına elektrikli araçların bakım ve onarımı konusunda eğitim verilecek. Böylece hem sektördeki nitelikli iş gücü ihtiyacı karşılanacak hem de kadınlara yeni kariyer fırsatları sunulacak.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ELEKTRİKLİ ARACI OLDU

İlk teslimatı 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan Togg T10X, geçen yıl 30 bin 93 adetlik satışla Türkiye’nin en çok tercih edilen elektrikli aracı oldu. 2025 itibarıyla toplam satış sayısı 36 bin 881'e ulaşan Togg, bu alanda güçlü bir yerli alternatif oluşturdu. 2019’da başlatılan ön sipariş sürecine 177 binden fazla kişi katılmış, noter huzurunda dijital çekilişle hak sahipleri belirlenmişti. İlk etapta 20 bin kişiye yapılan teslimatlarla Togg, trafiğe hızlı bir giriş yaptı.



Öte yandan, Togg kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 81 ilde, 600’ün üzerinde noktada hızlı şarj altyapısı kuruldu. Geliştirilen bu sistem sayesinde araçlar, 30 dakikadan kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Şarj istasyonları, trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak 25 ila 50 kilometre aralıklarla konumlandırıldı.

YENİ MODEL T10F YOLDA

Togg’un yeni modeli T10F ise bu ay içinde ön siparişe açılacak. 600 kilometre menzil sunan bu sedan modelin 2025 yılında piyasaya sürülmesi ve üç farklı teknik donanım seçeneğiyle kullanıcılarla buluşması planlanıyor.