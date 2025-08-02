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 | Yusuf Özgür Bülbül

Çiftçilere müjde! Tohumculukta yeni bir dönem: 9 ile hizmet verecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman'da açılışını gerçekleştirdiği Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü'nün 9 kente sağlayacağı hizmetle Türkiye tohumculuğunu bir adım daha ileriye taşıyacağını müjdeledi...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 18:07

ve Orman Bakanı , Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğünün 9 kente vereceği hizmetle Türkiye tohumculuğunun daha da ileriye gideceğini söyledi. Bakan Yumaklı, Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğünün açılışını yaptı.

TOHUMCULUK İLERİ TAŞINIYOR

Test merkezinin sadece kent için değil, bölgedeki tüm tarımsal üretim potansiyeli için önemli bir kazanım olduğunu belirten Yumaklı, "Tohumculuğun yüzde 20'sinin yapıldığı bu bölgede 9 ile verilecek hizmetle Türkiye tohumculuğu daha da ileriye gidecek. Özellikle sonrası uyum noktasında bu merkezin, tohumların geliştirilmesi için önemli bir vazife icra edeceğine inanıyoruz. Buradan çıkacak olan her sonuç bizim göğsümüzü kabartacak. Bu çalışmayı yapacak olan arkadaşlarıma da şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Çiftçilere müjde! Tohumculukta yeni bir dönem: 9 ile hizmet verecek

Daha sonra Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğünün açılışı yapıldı. Bakan Yumaklı, tesisin laboratuvarında incelemede bulundu.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğünün ek hizmet binasının bulunduğu yerleşkede faaliyet gösterecek test merkezi, Adıyaman'ın yanı sıra Batman, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Van'a hizmet verecek.

Çiftçilere müjde! Tohumculukta yeni bir dönem: 9 ile hizmet verecek

20 milyon lira yatırımla kurulan merkez, ülke tohumculuğunun gelişiminde stratejik rol üstlenecek.

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ETİKETLER
#tarım
#adıyaman
#ibrahim yumaklı
#iklim değişikliği
#Tohumculuk
#Test Merkezi
#Sertifikasyon
#Ekonomi
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