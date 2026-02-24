TOK Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı bütün ilçeler! TOKİ Uşak kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, hak sahibi listesi?

TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bugün TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Uşak'ta kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekiminin sona ermesinin ardından inşa edilecek olan 2.558 konutun hak sahibinin yer aldığı TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi yayınlanacak. TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi sayesinde vatandaşlar sıra no, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş sıra no gibi bilgilere erişim sağlayabilecekler. Vatandaşlar tarafından TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TOKİ, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Uşak'ta 2.558 konut için 24 Şubat'ta kura çekimini gerçekleştirdi ve sonuçlar TOKİ'nin resmi sitesi ile e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Uşak'ta 2.558 konut için kura çekimi 24 Şubat'ta yapıldı. Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilir. Uşak'ta 2.558 konut için toplam 20.407 başvuru alındı. Hak sahipleri, TOKİ tarafından açıklanacak tarihlerde banka şubelerinde sözleşmelerini imzalayacak. Konutların anahtar teslimatına Mart 2027 itibarıyla başlanması planlanıyor.

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi her il için kura çekiminin sona ermesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Vatandaşlar kura sonuçlarına ilçe ilçe PDF formatında erişim sağlayabiliyor. TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranına erişim sağlamak için ilk önce vatandaşların "evsahibi turkiye.gov.tr/kura-sonucları" adresine giriş yapmaları gerekiyor. Açılan ekranda kura sonuçlarının sisteme girilmesinin ardından Uşak seçeneği aktif olacak.

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Uşak kura sonuçlarını vatandaşlar e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla hak sahipliği durumunu öğrenebilecekler. TOKİ Uşak kura çekiminin sona ermesinin ardından en geç 2 saat içerisinde sonuçların sisteme girilmesi ve vatandaşların sorgulama yapabilmesi bekleniyor.

TOKİ UŞAK KONUT SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ Uşak konut sözleşmeleri kura çekiminin sona ermesinin ardından imzalanacak. Hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ tarafından açıklanan tarihlerde banka şubelerine giderek sözleşmelerini imzalayacaklar. TOKİ tarafından yapılacak olan duyuruları vatandaşların takip etmesi gerekiyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların anahtar teslimatına ise 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak.

TOKİ'YE UŞAKTA HANGİ İLÇEDE KAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Uşak'ta 2.558 konut inşa edilecek. Yapılan açıklamaya göre 20 bin 407 vatandaş başvuru yaptı. En çok başvuru ise 14 bin 197 ile merkez ilçesinde gerçekleştirildi. İlçelere göre başvuru sayıları ise şöyle:

Merkez - 1.570 Konut - 14.197 başvuru

Banaz - 300 Konut - 1.389 başvuru

Eşme - 300 Konut - 3.196 başvuru

Karahallı - 100 Konut - 647 başvuru

Sivaslı - 94 Konut - 428 başvuru

Sivaslı (Pınarbaşı) - 94 Konut - 103 başvuru

Ulubey - 100 Konut - 447 başvuru

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU TAKVİMİ 24-28 ŞUBAT

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında her hafta belirlenen illerin kura çekimi gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 69 ilde kura çekimi gerçekleştirildi ve 312 bin 290 konutun hak sahibi belli oldu. Bu hafta ise Uşak dahil olmak üzere 6 ilimizde daha kura çekimi gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre 24-28 Şubat tarihleri arasında kura çekimi yapılacak olan iller şöyle:

24 Şubat - UŞAK

25 Şubat - ISPARTA

26 Şubat - BURDUR

28 Şubat - EDİRNE - DENİZLİ - OSMANİYE