Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOK Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı bütün ilçeler! TOKİ Uşak kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, hak sahibi listesi?

TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Uşak'ta inşa edilecek 2.558 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde inşa edilecek olan konutların hak sahipleri belli oldu. TOKİ Uşak kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla vatandaşlar hak sahipliklerini kontrol edebiliyor. Ayrıca TOKİ'nin resmi internet sitesinde PDF formatında ilçe ilçe TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabiliyorlar. Peki TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOK Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı bütün ilçeler! TOKİ Uşak kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, hak sahibi listesi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 12:30

TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bugün TOKİ 500 bin kapsamında Uşak'ta kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekiminin sona ermesinin ardından inşa edilecek olan 2.558 konutun hak sahibinin yer aldığı TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi yayınlanacak. TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi sayesinde vatandaşlar sıra no, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş sıra no gibi bilgilere erişim sağlayabilecekler. Vatandaşlar tarafından TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

HABERİN ÖZETİ

TOK Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı bütün ilçeler! TOKİ Uşak kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, hak sahibi listesi?

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
TOKİ, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Uşak'ta 2.558 konut için 24 Şubat'ta kura çekimini gerçekleştirdi ve sonuçlar TOKİ'nin resmi sitesi ile e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Uşak'ta 2.558 konut için kura çekimi 24 Şubat'ta yapıldı.
Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilir.
Uşak'ta 2.558 konut için toplam 20.407 başvuru alındı.
Hak sahipleri, TOKİ tarafından açıklanacak tarihlerde banka şubelerinde sözleşmelerini imzalayacak.
Konutların anahtar teslimatına Mart 2027 itibarıyla başlanması planlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
TOK Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı bütün ilçeler! TOKİ Uşak kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, hak sahibi listesi?

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi her il için kura çekiminin sona ermesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Vatandaşlar kura sonuçlarına ilçe ilçe PDF formatında erişim sağlayabiliyor. TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranına erişim sağlamak için ilk önce vatandaşların "evsahibi turkiye.gov.tr/kura-sonucları" adresine giriş yapmaları gerekiyor. Açılan ekranda kura sonuçlarının sisteme girilmesinin ardından Uşak seçeneği aktif olacak.

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOK Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı bütün ilçeler! TOKİ Uşak kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, hak sahibi listesi?

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Uşak kura sonuçlarını vatandaşlar e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla hak sahipliği durumunu öğrenebilecekler. TOKİ Uşak kura çekiminin sona ermesinin ardından en geç 2 saat içerisinde sonuçların sisteme girilmesi ve vatandaşların sorgulama yapabilmesi bekleniyor.

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOK Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı bütün ilçeler! TOKİ Uşak kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, hak sahibi listesi?

TOKİ UŞAK KONUT SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ Uşak konut sözleşmeleri kura çekiminin sona ermesinin ardından imzalanacak. Hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ tarafından açıklanan tarihlerde banka şubelerine giderek sözleşmelerini imzalayacaklar. TOKİ tarafından yapılacak olan duyuruları vatandaşların takip etmesi gerekiyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların anahtar teslimatına ise 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak.

TOK Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı bütün ilçeler! TOKİ Uşak kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, hak sahibi listesi?

TOKİ'YE UŞAKTA HANGİ İLÇEDE KAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Uşak'ta 2.558 konut inşa edilecek. Yapılan açıklamaya göre 20 bin 407 vatandaş başvuru yaptı. En çok başvuru ise 14 bin 197 ile merkez ilçesinde gerçekleştirildi. İlçelere göre başvuru sayıları ise şöyle:

Merkez - 1.570 Konut - 14.197 başvuru

Banaz - 300 Konut - 1.389 başvuru

Eşme - 300 Konut - 3.196 başvuru

Karahallı - 100 Konut - 647 başvuru

Sivaslı - 94 Konut - 428 başvuru

Sivaslı (Pınarbaşı) - 94 Konut - 103 başvuru

Ulubey - 100 Konut - 447 başvuru

TOK Uşak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı bütün ilçeler! TOKİ Uşak kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, hak sahibi listesi?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU TAKVİMİ 24-28 ŞUBAT

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında her hafta belirlenen illerin kura çekimi gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 69 ilde kura çekimi gerçekleştirildi ve 312 bin 290 konutun hak sahibi belli oldu. Bu hafta ise Uşak dahil olmak üzere 6 ilimizde daha kura çekimi gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre 24-28 Şubat tarihleri arasında kura çekimi yapılacak olan iller şöyle:

24 Şubat - UŞAK

25 Şubat - ISPARTA

26 Şubat - BURDUR

28 Şubat - EDİRNE - DENİZLİ - OSMANİYE

ETİKETLER
#sosyal konut projesi
#Konut Hak Sahipliği
#Tokİ Uşak Kura Sonuçları
#E-devlet Tokİ Sorgulama
#Konut Sözleşmeleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.