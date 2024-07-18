Tokat Belediyesi'nden rekor promosyon!

18 Temmuz 2024 12:32 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 12:39

Tokat Belediyesi bünyesinde memur, kadrolu, sözleşmeli ve belediye şirketinde çalışan işçiler 3 yıllık banka promosyon ihalesi tamamlandı. En yüksek teklifi veren banka ile yapılan anlaşma gereği belediye çalışanlarına tek seferde 50 bin TL ödenmesi için imzalar atıldı.

"BU ZAMANA KADAR TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ EN BÜYÜK PROMOSYON"

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, uzun uğraşılar ve görüşmeler neticesinde ihalenin başarılı bir şekilde sonuçlandığını söyleyerek, "Biz bunun altını ciddi manada çalıştık. Yaklaşık bir aydan beri bütün bankalarla görüşüyoruz. Ben de bütün görüşmelerden bizzat haberdar oluyorum ve haber alıyorum. Son aşamada bir ihale süreci yaşadık.

Şu anda bu zamana kadar Türkiye'de gerçekleştirilmiş en büyük promosyonu bütün personeli yani memurumuzdan işte Tokbel çalışanımız, tüm çalışanlarımıza 50 bin TL büyük bir maaşın akabinde 50 bin TL’lik bir promosyon bedeli belirlendi.

Bu pazarlığı yaparken şu hassasiyeti özellikle bankadaki çalışan arkadaşlarımızdan, müdürlerimizden istemiştim. Tokat'ta bir değişimden bahsediyoruz. Değişim önce evinizde başlar. Önce evinizde huzur gerekir. Disiplin gerekir. Kurumsal bir yapı gerekir.

Ben personelimin ihtiyaçlarını, hassasiyetlerini önemseyen bir belediye başkanıyım. O yüzden bu konuda da bir hassasiyetim vardı. Ve tarihin en yüksek promosyonlarından bir tanesini sonuçlandırdık. Şimdi bütün personelimiz en kısa sürede o promosyondan yararlanacaklar. Şimdiden bütün personelime hayırlı olsun diliyorum" dedi.