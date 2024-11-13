TOKİ 100 bin sosyal konut için düğmeye bastı! Bakan Kurum tarih verdi

13 Kasım 2024 08:10 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 08:19

TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için 100 bin yeni sosyal konut yapımına başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı projenin şartları belli oldu, İşte 100 bin sosyal konut başvuruları ile ilgili detaylar...

TOKİ sosyal konut ihaleleri ne zaman? En fazla konut yapılacak iller belli oldu

TOKİ sosyal konut ihaleleri ne zaman? En fazla konut yapılacak iller belli oldu

Kampanyada en merak edilen 15 soru cevap buldu: 'Kredi için gelir şartı aranır mı?'

Kampanyada en merak edilen 15 soru cevap buldu: 'Kredi için gelir şartı aranır mı?'

Konut piyasasında artan talepler, özellikle alt gelir grubunun konuta erişimini güçleştirirken, yüksek fiyatlar ve konut kredisi faiz oranları bu kesimi olumsuz etkiliyor. Bu durum karşısında TOKİ, büyükşehirlerde konut ihtiyacını karşılamak için sosyal konut projelerine ağırlık vermeye başladı. Yıllık planlarla binlerce konutun arazi tespiti, proje, ihale ve kura gibi süreçlerini yöneten TOKİ, 81 ilde 100 bin sosyal konut inşa etmeyi hedefliyor. 2019-2023 döneminde TOKİ, 200 binden fazla konutun yapımını tamamlayarak sahiplerine teslim etti; bunların yüzde 90'ı sosyal konut statüsündeydi. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise 68 binden fazla konut tamamlandı. TOKİ'nin 2025 bütçesine göre, dar gelirlilerin konuta erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan kamu projeleri hız kesmeden devam edecek.

ÖNCELİK KİRACILARIN OLACAK

Yeni sosyal konut kampanyası hakkında bilgi veren Bakan Murat Kurum, her ilde sosyal konut talebi aldıklarını ve 2025 sonuna kadar tüm illerde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı sürdüreceklerini ifade etti. Kampanyada, özellikle deprem bölgelerinde kiracı olan vatandaşların öncelikli tutulacağı açıklandı.

TOKİ tarafından yapılacak bu sosyal konutlar, artan kira ve satış fiyatlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı ve konut arzını artırarak vatandaşların konuta daha kolay erişimini sağlamayı amaçlıyor.

2025 YILINDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Depremden etkilenen illerde de kamu eliyle konut yapımları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD ile koordinasyon içinde belirlenen yeni yerleşim alanlarında TOKİ, Emlak Konut ve bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekim itibarıyla 317 binden fazla konutun ihalesi yapıldı ve inşaatlar başladı. 2025 sonunda, depremzedeler için toplam 453 bin konut ve iş yerinin teslim edilmesi planlanıyor.