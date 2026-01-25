Menü Kapat
TOKİ 26-31 Ocak kura takvimi belli oldu! İşte gün gün, şehir şehir TOKİ 500 bin konut kura çekiliş tarihleri

Ocak 25, 2026 13:40
1
TOKİ 500 bin konut kura çekilişleri

TOKİ 500 bin konut kura çekilişleri 29 Aralık itibariyle başladı. Bugüne kadar pek çok şehirde binlerce talihli vatandaşın ismi hak sahibi olarak kuradan çıktı. Ocak ayının son haftasına girilirken, Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile TOKİ 26-31 Ocak kura takvimi de belli oldu. İşte gün gün, şehir şehir TOKİ 500 bin konut kura çekiliş tarihleri…

2
TOKİ 26-31 Ocak kura takvimi belli oldu! İşte gün gün, şehir şehir TOKİ 500 bin konut kura çekiliş tarihleri

Dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmayı planlayan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuruların ardından sıra kura çekilişlerine geldi. Aralık ayının sonunda başlayan kuralar ile 29 ildeki hak sahipleri belirlendi. Şimdi ise başvuru onaylanan yüz binlerce kişi gün gün, şehir şehir TOKİ 500 bin konut kura çekiliş tarihlerini beklemeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan paylaşıma göre ise 7 şehirde için TOKİ kuraları 26-31 Ocak tarihleri arasında çekilecek….

3
TOKİ 26-31 Ocak kura takvimi belli oldu! İşte gün gün, şehir şehir TOKİ 500 bin konut kura çekiliş tarihleri

TOKİ 26-31 OCAK KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre 26-31 Ocak tarihleri arasında TOKİ kura çekimi yapılacak illerin listesi şu şekilde:

4
TOKİ 26-31 Ocak kura takvimi belli oldu! İşte gün gün, şehir şehir TOKİ 500 bin konut kura çekiliş tarihleri

26 OCAK PAZARTESİ: OSMANİYE

27 OCAK SALI: KİLİS

5
TOKİ 26-31 Ocak kura takvimi belli oldu! İşte gün gün, şehir şehir TOKİ 500 bin konut kura çekiliş tarihleri

28 OCAK ÇARŞAMBA: SİNOP

29 OCAK PERŞEMBE: NİĞDE

6
TOKİ 26-31 Ocak kura takvimi belli oldu! İşte gün gün, şehir şehir TOKİ 500 bin konut kura çekiliş tarihleri

30 OCAK CUMA: ORDU

30 OCAK CUMA: AKSARAY

31 OCAK CUMARTESİ: BARTIN

7
TOKİ 26-31 Ocak kura takvimi belli oldu! İşte gün gün, şehir şehir TOKİ 500 bin konut kura çekiliş tarihleri

TOKİ KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR?

TOKİ 500 bin konut kura çekilişi il il yapılıyor. 29 Aralık’ta başlayan kura çekilişlerinde bugüne kadar 29 şehir için kura çekimi tamamlandı. 5 bin TL başvuru ücreti ödeyip başvurusu kabul edilen adaylar heyecanla kendi şehrinde yapılacak kura çekilişini beklerken, kurası tamamlanan illerdeki sonuçlar da TOKİ’nin resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılıyor.

8
TOKİ 26-31 Ocak kura takvimi belli oldu! İşte gün gün, şehir şehir TOKİ 500 bin konut kura çekiliş tarihleri

talep.toki.gov.tr/500binkonut/ internet adresinde yer alan Türkiye haritasında isimleri kırmızı ile yapılmış olan illerde kura çekilişleri tamamlanmış olup üzerine tıklandığında detaylar görüntülenebiliyor.

