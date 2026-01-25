TOKİ 26-31 Ocak kura takvimi belli oldu! İşte gün gün, şehir şehir TOKİ 500 bin konut kura çekiliş tarihleri

TOKİ 500 bin konut kura çekilişleri 29 Aralık itibariyle başladı. Bugüne kadar pek çok şehirde binlerce talihli vatandaşın ismi hak sahibi olarak kuradan çıktı. Ocak ayının son haftasına girilirken, Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile TOKİ 26-31 Ocak kura takvimi de belli oldu. İşte gün gün, şehir şehir TOKİ 500 bin konut kura çekiliş tarihleri…