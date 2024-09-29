TOKİ 29 ilde 40 bin TL peşinatla ev satacak! Elini çabuk tutanlar konut sahibi olacak

29 Eylül 2024 15:31 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 15:35

Kıyıda köşede birikmişi olan ve ev hayali kuranlara müjde TOKİ'den geldi. TOKİ, ekonomik zorluklar yaşayan aileler için 29 ilde harekete geçti. Sınırlı sayıda mülk içeren kampanyaya başvurular alınacak. 40.000 TL'den başlayan peşinatlarla ucuz konut satışı için şartlar belli oldu. Başvurular için Halk Bankası veya T.C. Ziraat Bankası şubelerinden alınacak.

TOKİ​ ayda 9 bin liradan başlayan taksitlerle konut​ satmaya başlayacak. Tam 29 ilde başlayacak olan ucuz konut satışı büyük bir fırsat olacak.Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlarla ev ve arsa satışı yapacak. TOKİ, projelere başvurmak isteyen vatandaşlar için gerekli şartları açıkladı.

TOKİ'DEN UCUZ KONUT SATIŞI BAŞLIYOR

İndirimli satışa çıkacak konutlar alıcılarını bekliyor. Piyasa değerlerinin oldukça altında satışa çıkacak konutlar ev sahibi olma hayali kuranlar için önemli bir destek olacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde düzenlediği kampanya ile konut satışlarına start veriyor. Bu fırsatla birçok kişi, ucuza ev sahibi olabilecek.

TEMİNAT BEDELİ 40 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

TOKİ indirimli konut satışı için teminat bedelleri şöyle:

Bedeli 650 bin TL olan taşınmazlar için 40.000 TL,

700.000 – 1.499.999 TL arası olanlar için 100.000 TL,

1.500.000 – 3.999.999 TL arası olanlar için 200.000 TL,

4 milyon TL’nin üzerindeki taşınmazlar için 500.000 TL teminat bedeli olacak.

Başvurular için Halk Bankası veya T.C. Ziraat Bankası şubelerinden alınacak. Müzayedeye katılmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu ve 18 yaşından büyük olma zorunluluğu bulunuyor.

TOKİ KAMPANYASI HANGİ ŞEHİRLERDE?

TOKİ’nin ucuza konut, arsa ve işyeri satışını yapacağı iller şöyle;