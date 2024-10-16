TOKİ 35 ilde 303 yeni arsa satış kampanyasını başlattı! Bu arsaları alacaklar yaşadı: KDV'den muaf tutulacak

16 Ekim 2024 17:21 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 18:04

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), açık artırma yöntemiyle arsa satışı yapacak. Dev kampanyanın imkanları dar gelirli için büyük fırsatlar barındırıyor. TOKİ, 35 ilde 303 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Alıcılar, arsaları yüzde 25 peşinat ile 48 ay vadeli ödeme seçenekleriyle satın alabilecek. Arsalar, KDV muafiyetiyle ve uygun ödeme koşullarıyla alıcısını bulacak.

TOKİ 11 bin 771 TL taksitle ev sahibi yapacak! Dar gelirli konut müjdesiyle bayram edecek: Peşinat tutarı açıklandı

TOKİ 11 bin 771 TL taksitle ev sahibi yapacak! Dar gelirli konut müjdesiyle bayram edecek: Peşinat tutarı açıklandı

TOKİ​'den beklenen kampanya geldi. Dar gelirlinin dostu TOKİ yatırım fırsatlarını duyurdu. 35 ilde 303 muhtelif arsa​ satışa çıkmaya hazırlanıyor. Satışa sunulan arsalar, konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ve akaryakıt istasyonu alanları gibi nitelikleri barındırıyor. Satış​ ise 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. İşte TOKİ'den sudan ucuz arsa satışı detayları.

35 İLDE UCUZ ARSA SATIŞLARI BAŞLIYOR

TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler dahil olmak üzere 35 ilde satışa sunulan 303 arsa için başvuru sürecini başlattı.

TOKİ, 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde 35 ilde bulunan toplam 303 arsayı açık artırma​ yöntemiyle satışa çıkaracak. Alıcılar, arsaları yüzde 25 peşinat ile 48 ay vadeli ödeme seçenekleriyle satın alacak.

Başvurular 29-30 Ekim 2024 tarihlerine kadar yapılabilecek; açık artırma ise 30-31 Ekim’de Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleşecek.

Açık artırma toplantısı, Bilkent Otel Bilkent-Çankaya/ANKARA, Halkalı Hizmet Binası Halkalı/İSTANBUL adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet bağlantıları ile 30/10/2024 Çarşamba – 31/10/2024 Perşembe günü (saat 10:30 itibariyle başlayacaktır.) yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacak.

Katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK Halk talip Bankası A.Ş. Halkalı Şubesi nezdindeki TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02 IBAN nolu hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere yatırılacak.

Katılım teminatları şöyle;

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL,

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 500.000-TL,

Muhammen bedeli 10.000.001 – 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 2.000.000-TL,

Muhammen bedeli 25.000.001 – 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 3.000.000-TL,

Muhammen bedeli 50.000.001 TL’ den fazla olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL olacak.

Arsaların muhammen bedeli 100 bin ile 500 bin lira arasında değişiyor.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

TOKİ tarafından indirimli satılacak arsalar şu illerde alıcısını bulacak;

Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce.