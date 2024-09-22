TOKİ 4 şehirde yüzleri güldürecek! Tam 1.800 ucuz konut satışa çıkacak
Türkiye'nin 81 ilinde projeleri devam eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni indirim kampanyasını duyurdu. 4 şehirde dar ve orta gelirliyi sevindirecek proje için start verildi. TOKİ’nin yeni projeleriyle tam 1.800 yeni konut inşa edilecek. Konutları ihaleleri bu hafta yapılacak. İşte TOKİ'nin 4 yeni ucuz kampanyası.
Eylül ayının sonralarına doğru TOKİ müjdesi geldi. Tam 5 ilde ucuz konut satışları başlıyor. Kampanya kapsamındaki illere 1.800 yeni konut yapılacak. Konutlar ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşa can suyu olacak. İşte TOKİ'nin 5 şehirde indirimli kampanyası.
TOKİ 5 ŞEHİRDE KONUT SATIŞI YAPACAK
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eylül kampanyasını açıkladı. TOKİ’nin yeni projeleriyle tam 1.800 yeni konut yapılacak.TOKİ, bu hafta 1.800 konutluk 4 ilde 5 yeni projenin ihalesini gerçekleştirecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın ucuz konut yapımı için belirlediği iller Ankara, Erzurum, Çorum ve Trabzon oldu. Proje kapsamında Ankara'da 1012 konut, Erzurum'da 77 konut, Çorum'da 364 konut, Trabzon Ortahisar'da 43, 82 ve 38 konut, son olarak yine Ankara'da farklı bir proje kapsamına 154 konut inşa edilecek.
4 İLDE 5 FAKLI TOKİ PROJESİ
TOKİ'nin bu hafta gerçekleştireceği projeler ve ihale tarihleri şöyle;
- Ankara Sincan Yenipeçenek Mahallesi 2. Etap 1012 Adet Konut, 24 Adet Dükkan ihalesi 24 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da yapılacak.
- Ankara Evren Çıkınağıl Mahallesi 154 Adet Konut ve 2 Adet Dükkan ihalesi 27 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da yapılacak.
- Erzurum Tekman Hürriyet Mahallesi 77 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan ihalesi 25 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da yapılacak.
- Çorum Sungurlu Manastır Mahallesi 364 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi (4 Dükkanlı) ve 1 Adet Cami ihalesi 26 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da yapılacak.
- Trabzon Ortahisar Çömlekçi Mahallesi 2. Etap 1. ve 2. Bölge 43 Adet Dükkan, 3. Bölge 82 Adet Konut, 9 Adet Dükkan, 4. Bölge 73 Adet Konut ve 6. Bölge 38 Adet Konut 4 Adet Dükkan ihalesi 27 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00’te yapılacak.