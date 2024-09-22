TOKİ 4 şehirde yüzleri güldürecek! Tam 1.800 ucuz konut satışa çıkacak

22 Eylül 2024 15:09 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:15

Türkiye'nin 81 ilinde projeleri devam eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni indirim kampanyasını duyurdu. 4 şehirde dar ve orta gelirliyi sevindirecek proje için start verildi. TOKİ’nin yeni projeleriyle tam 1.800 yeni konut inşa edilecek. Konutları ihaleleri bu hafta yapılacak. İşte TOKİ'nin 4 yeni ucuz kampanyası.

TOKİ İstanbul, Ankara dahil olmak üzere 2-3 Ekim tarihlerinde arsa satacak

TOKİ İstanbul, Ankara dahil olmak üzere 2-3 Ekim tarihlerinde arsa satacak

Eylül ayının sonralarına doğru TOKİ müjdesi geldi. Tam 5 ilde ucuz konut satışları başlıyor. Kampanya kapsamındaki illere 1.800 yeni konut yapılacak. Konutlar ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşa can suyu olacak. İşte TOKİ'nin 5 şehirde indirimli kampanyası.

TOKİ 5 ŞEHİRDE KONUT SATIŞI YAPACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eylül kampanyasını açıkladı. TOKİ’nin yeni projeleriyle tam 1.800 yeni konut yapılacak.TOKİ, bu hafta 1.800 konutluk 4 ilde 5 yeni projenin ihalesini gerçekleştirecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın ucuz konut yapımı için belirlediği iller Ankara, Erzurum, Çorum ve Trabzon oldu. Proje kapsamında Ankara'da 1012 konut, Erzurum'da 77 konut, Çorum'da 364 konut, Trabzon Ortahisar'da 43, 82 ve 38 konut, son olarak yine Ankara'da farklı bir proje kapsamına 154 konut inşa edilecek.

4 İLDE 5 FAKLI TOKİ PROJESİ

TOKİ'nin bu hafta gerçekleştireceği projeler ve ihale tarihleri şöyle;