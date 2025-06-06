TOKİ 41 ilde arsa satıyor! İşte ihale takvimi

Türkiye'nin konut ve arsa üretiminde öncü kamu kuruluşlarından biri olan TOKİ, 41 ilde arsa ihalesi gerçekleştirecek. Peki arsa ihalaleri hangi tarihte ve hangi illerde olacak? İşte detayları...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 41 ilde 310 muhtelif arsanın satışını gerçekleştirecek. Türkiye'nin konut ve arsa alanında en zengin ve en inovatif şirketi olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, arsa satışlarına devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 41 ilde toplam 310 adet arsayı satışa sunuyor. İhaleler, iki ayrı günde gerçekleşecek:

TOKİ İHALE TAKVİMİ:

19 Haziran 2025 – Saat 10:30

İhaleye çıkacak iller:

Adana, Adıyaman, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ

20 Haziran 2025 – Saat 10:30

İhaleye çıkacak iller:

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Şanlıurfa