TOKİ 44 ilde 882 arsa satacak! Ucuz arsa arayan acele etsin: Peşinat ve vadeler uygun olacak

19 Kasım 2024 14:06 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:34

Arsa yatırımı yaparak uygun bütçelerle hayallerinizdeki yeni yaşam ve yatırım fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Tam bu noktada TOKİ özellikle dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere, dikkat çeken kampanyasını açıkladı. 44 ilde açık artırma ile alıcılarını bulacak arsalar TOKİ tarafından satışa çıkacak. Yüzde 25 peşinat, 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat, 36 ay vade ile sahip olunabilecek arsalar vatandaşların yüzünü güldürecek.

Arsa yatırımı yapanlar için, yatırımın yani alınacak arsanın konumu, eğimi, büyüklüğü, inşaat yapılabilme imkanları büyük önem taşıyor. Uzun vadeli bir yatırım stratejisi olan ve potansiyel olarak yüksek kar getirebilen arsalar için fırsatı TOKİ duyurdu. TOKİ, 44 ilde 882 arsayı satışa çıkaracak. Bu arsalar konut, ticaret, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi gibi birçok alanda değerlendirebilir.

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarihteki en karlı yatırım arsa olarak nitelendiriliyor. Yapılan araştırmalara göre insanların yüzde 92'si arsanın en karlı gayrimenkul yatırımı olduğunu söylüyor.

Arsa yatırımı konuta göre daha az meblağlarla yapılıyor. O nedenle arsa alırken konuta göre daha az borç, yani daha az riske giriliyor. Bu özelliği ile arsa hem dönemde en çok tercih edilen yatırım aracı oluyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) de sık sık arsa kampanyalarını kamuoyu ile paylaşıyor. Son açıkladığı kampanyaya göre, TOKİ 44 il için arsa satışını başlatıyor.

ÜÇ GÜN SÜRECEK AÇIK ARTIRMA İLE ARSA SATIŞI

44 ilde 882 arsa üç gün sürecek açık artırma ile alıcılarını bulacak. Arsalar yüzde 25 peşinat, 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat, 36 ay vade ile satılacak.

Yüzde 25 peşin - 48 ay vadede ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacak.

Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacak. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacak.

TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleşecek. İnternetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Satışın yapılacağı iller şöyle: