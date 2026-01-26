TOKİ 500 bin konut 26 Ocak-1 Şubat kura takvimi yayımlandı! Tekirdağ, Samsun, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Bursa ve Çanakkale kura çekimi ne zaman?

TOKİ’de bu hafta Antalya, Amasya, Tokat, Sivas, Kastamonu gibi illerin kura çekimi tamamlandı. TOKİ kura çekimi sonuçları e-Devlet üzerinden veya talep.toki.gov.tr adresinden ilan ediliyor. TOKİ başvurusu kabul edilenler ise isim listesi şeklinde duyuruluyor. Hak sahipliği kura sonuçlarının ardından asil olarak belirlenen adaylar, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla sözleşme imzalayarak konut taksit ödemelerine başlıyor. Kurada asıl/yedek olamayan vatandaşların başvuru ücretleri ise 5 iş günü içerisinde geri ödeniyor. TOKİ başvurularına göre kura çekimlerini bekleyenler ise kura tarihlerini yakından takip ediyor. TOKİ kura çekimleri sonucunda hak sahibi olarak sözleşme imzalanlar konutlarını devredemeyecek. Peki TOKİ Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya kura çekimi ne zaman? İşte, açıklanan yeni kura tarihler…

TOKİ 26 OCAK-1 ŞUBAT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 27 Ocak Salı günü Kilis'te 1170, 28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947, 29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1600, 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut için kura çekimi yapılacağını duyurdu.

TOKİ BURSA, SAKARYA, KOCAELİ, BALIKESİR, ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin konut kampanyasına en fazla başvuru yapılan illerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller geliyor. Bu illerin yanı sıra Bursa, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir ve Çanakkele illerinde de yoğun katılım oldu.

11 Şubat’ta Bursa’da, 13 Şubat’ta Eskişehir ve Balıkesir’de, 20 Şubat’ta Kocaeli’nde, 6 Mart tarihinde İzmir’de ve 9-12 Mart’ta ise İstanbul’da kura çekimi yapılacak. Diğer illerin kura tarihleri ise henüz belirlenmedi.

KURA CANLI YAYINLARI VE SONUÇLAR İNTERNET ÜZERİNDEN DUYURULUYOR

TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri, TOKİ’nin kurumsal Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Noter huzurunda yapılan kura çekimlerinin sonuçları ise e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. e-Devlet’in yanı sıra kura çekimlerinin tamamlandığı gün isim listeleri talep.toki.gov.tr adresinden duyuruluyor. Kurada asıl ve yedek olarak belirlenen adayların T.C. kimlik numaraları, başvuru sıra numarası vb. bilgiler isim listelerinde yer alıyor.

TAKSİT ÖDEMELERİ SÖZLEŞMEDEN SONRA BAŞLIYOR

500 bin konut kampanyasında hak sahibi olanlar kura sonuçları ilan edildikten sonra başvuru yaptıkları bankalar üzerinden konut sözleşmesi imzalıyor. Sözleşme imzalamayanların yerine yedek adaylar çağrılıyor. Sözleşme tarihinden sonraki ay taksit ödemeleri başlıyor. Konut kura çekimleri 27 Şubat tarihinde tamamlanacak ve resmi olarak ilk konut teslimatları Mart 2027 tarihinde olacak.