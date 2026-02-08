Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ 500 bin konut kura çekim takvimi 9-15 Şubat il il! Balıkesir, Tekirdağ, Yozgat, Kütahya, Bolu, Bilecik, Çankırı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ 500 bin konut kura takvimi her hafta yayımlanmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından her hafta TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller açıklanıyor. Bu zamana kadar 50 ilin kura çekimi gerçekleştirildi. TOKİ 9-15 Şubat kura çekimi takvimi duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre Balıkesir, Tekirdağ, Yozgat, Kütahya, Bolu, Bilecik ve Çankırı illerimizde kura çekimi gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ Balıkesir, Tekirdağ, Çankırı, Yozgat, Kütahya, Bolu, Bilecik, Çankırı kura çekimi ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte il il TOKİ 500 bin konut kura takvimi...

TOKİ 500 bin konut kura çekim takvimi 9-15 Şubat il il! Balıkesir, Tekirdağ, Yozgat, Kütahya, Bolu, Bilecik, Çankırı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Haber Merkezi
08.02.2026
08.02.2026
Balıkesir, Tekirdağ, Çankırı, Yozgat, Kütahya, Bolu, Bilecik, Çankırı ne zaman, saat kaçta, nerede olduğu 500 bin projesine başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar 50 ilin kura çekimi gerçekleştirildi. 50 ilde tamamlanan kura çekimleriyle birlikte proje kapsamında inşa edilecek olan 117 bin konutun hak sahibi belli oldu. Bu hafta ise 7 ilde daha kura çekimi gerçekleştirilecek. Açıklanan bilgilere göre 9-15 Şubat 2026 haftasında Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir illerimizde kura çekimi yapılacak. Peki TOKİ TOKİ Balıkesir, Tekirdağ, Çankırı, Yozgat, Kütahya, Bolu, Bilecik, Çankırı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ 500 bin konut kura çekim takvimi 9-15 Şubat il il! Balıkesir, Tekirdağ, Yozgat, Kütahya, Bolu, Bilecik, Çankırı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİM TAKVİMİ 9-15 ŞUBAT 2026

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında her hafta belirlenen illerin kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Kura çekimleri canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor. TOKİ kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin isim listeleri PDF formatında TOKİ'nin resmi internet sitesinden duyuruluyor. Açıklanan bilgilere göre bu hafta Balıkesir, Kütahya, Tekirdağ, Yozgat, Bolu, Bilecik, Çankırı illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Yozgat ile Kütahya ve Tekirdağ ile Balıkesir illerinin kura çekimleri aynı gün yapılacak. TOKİ kura çekimleri bu hafta Yozgat ile Kütahya illerinden başlayacak. Sırayla Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir illerimizde gerçekleştirilecek.

TOKİ 500 bin konut kura çekim takvimi 9-15 Şubat il il! Balıkesir, Tekirdağ, Yozgat, Kütahya, Bolu, Bilecik, Çankırı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ BALIKESİR, TEKİRDAĞ, YOZGAT, KÜTAHYA, BOLU, BİLECİK, ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre 9 Şubat Pazartesi Yozgat ve Kütahya'da, 10 Şubat'ta Bilecik'te, 11 Şubat'ta Çankırı'da, 12 Şubat'ta Bolu'da, 13 Şubat'ta ise Tekirdağ ve Balıkesir illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimlerinin sona ermesinin ardından ise hak sahiplerinin isim listesi belli olacak.

TOKİ İLLERE GÖRE KURA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ 500 bin konut kura çekim takvimi 9-15 Şubat il il! Balıkesir, Tekirdağ, Yozgat, Kütahya, Bolu, Bilecik, Çankırı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

BAKAN KURUM DUYURDU! KONUTLARIN TESLİM EDİLECEĞİ TARİH

Bakan Kurum'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan bilgilere göre TOKİ 500 bin sosyal koınut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutlar 2027 Mart ayından itibaren teslim edilecek.

TOKİ 500 bin konut kura çekim takvimi 9-15 Şubat il il! Balıkesir, Tekirdağ, Yozgat, Kütahya, Bolu, Bilecik, Çankırı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNDE 50 İLİN KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar 50 ilde inşa edilecek olan konutların kura çekimi gerçekleştirildi. Bu iller Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Yalova ve Kırıkkale illerinde kura çekimi yapıldı.

#toki
#kura çekimi
#sosyal konut
#500 Bin Konut Projesi
#Konut Teslim Tarihi
#Ekonomi
