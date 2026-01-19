Menü Kapat
Ekonomi
TOKİ 500 bin konut kura takvimi 19-25 Ocak haftası! TOKİ Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Kastamonu, Manisa, Amasya, Tokat, Giresun, Aydın kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ 500 bin konut kura takviminde yer alan bilgilere göre 19-25 Ocak haftasında 9 ilde kura çekimi gerçekleştirilecek. Bu iller ise Şanlıurfa, Sivas, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Aydın, Giresin ve Kastamonu oldu. 9 ilde gerçekleştirilecek olan kura çekimlerinin ardından 13 bin 790 konutun daha hak sahibi belli olacak. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında bugüne kadar 65 bin 697 konutun hak sahibi belirlenmişti. Bu haftanın ardından bu rakam 79 bin 487'ye yükselecek. Şanlıurfa, Sivas, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Aydın, Giresin ve Kastamonu TOKİ 500 bin konut kura çekimleri canlı yayında ve noter huzurunda yayınlanacak. Kura çekimlerinin ardından hak sahiplerinin isim listesi "talep.toki.gov.tr/500binkonut" adresi üzerinden yayınlanacak. Peki Peki TOKİ Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Kastamonu, Manisa, Amasya, Tokat, Giresun kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte gün gün TOKİ 500 bin konut kura takvimi...

Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, , , Aydın Amasya, Tokat, Giresun ne zaman, saat kaçta olduğu 500 bin projesine başvuru gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Mardin, Adıyaman, Malatya ve Antalya illerinde toplam 65 bin 697 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin gerçekleştirilmesinin ardından hak sahipleri de belli oldu. İl il gerçekleştirilen TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında bu hafta gerçekleştirilecek olan kuralar belli oldu. Vatandaşlar tarafından TOKi 500 bin konut kura takvimi 19-25 Ocak merak ediliyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde paylaşılan TOKİ 500 bin konut kura takviminde yer alan bilgilere göre bu hafta 19-25 Ocak tarihleri arasında Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Kastamonu, Manisa, Aydın, Amasya, Tokat, Giresun illerimizde kura çekimi gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından 19-25 Ocak TOKİ 500 bin konut kura takvimi merak ediliyor.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ 19-25 OCAK İLLERİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi takvimi kapsamında 19-25 Ocak 2026 tarihlerinde Sivas, Trabzon, Şanlıurfa, Aydın, Amasya, Tokat, Giresun, Manisa ve Kastamonu illerimizde kura çekimi yapılacak. Kura çekiminin ardından Sivas'ta 3 bin 904, Kastamonu'da 2 bin 380, Trabzon'da 3 bin 734 ve Şanlıurfa'da inşa edilecek olan 13 bin 790 konutun sahibi belli olacak. 19-25 Ocak haftasının ardından proje kapsamında inşa edilecek olan toplam 23 bin 808 konutun hak sahibi daha belli olacak. Böylelikle toplam hak sahibi belli olan konut sayısı ise 89 bin 505'e yükselecek.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ SİVAS, TRABZON, ŞANLIURFA, KASTAMONU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ 500 bin konut kura takviminde yer alan bilgilere göre bu hafta sırasıyla Şanlıurfa, Trabzon, Sivas ve Kastamonu illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimlerinin yapılacağı yerler ve saatleri ise şöyle:

TOKİ Şanlıurfa Kura Çekimi Takvimi

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsmaHında Şanlıurfa'da inşa edilecek olan 13 bin 790 konutun kura çekimi 21 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi canlı olarak TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak ve noter huzurunda yapılacak.

TOKİ Trabzon Kura Çekimi Takvimi

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Trabzon'da inaş edilecek olan 3 bin 734 konutun kura çekimi 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak. Canlı yayında yayınlanacak olan kura çekimi noter huzurunda Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TOKİ Sivas Kura Çekimi Takvimi

TOKİ tarafından Sivas'ta inşa edilecek olan 3 bin 904 bin konutun kura çekimi 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00'de Muhsin YAzıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılacak.

TOKİ Kastamonu Kura Çekimi Takvimi

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Kastamonu'nda inşa edilecek olan 2 bin 380 konutun kura çekimi 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00'de Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılacak.

TOKİ MANİSA, AMASYA, TOKAT, GİRESUN, AYDIN KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre 21 Ocak Çarşamba günü Tokat'ta 3 bin 392, 22 Ocak Perşembe günü Amasya'da 2 bin 601, 23 Ocak Cuma günü Manisa'da 7 bin 459 konutun, 24 Ocak Cumartesi günü Aydın'da 6 bin 973 konutun, 25 Ocak Pazar günü ise Giresun'da bin 676 konutun kura çekimi yapılacak.

TOKİ SİVAS, TRABZON, ŞANLIURFA, KASTAMONU KAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI?

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Sivas, Trabzon, Kastamonu ve Şanlıurfa'da inşa edilecek olan konutlar için başvuru yapan vatandaşların sayısı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesine Sivas'ta 7 bin 564, Trabzon'da 41 bin 59, Şanlıurfa'da 76 bin 690 ve Kastamonu'nda ise 5 bin 336 vatandaş geçerli başvuru yaptı.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ CANLI YAYINLANACAK

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen bütün kura çekilişleri il il canlı olarak yayınlanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerini vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden takip edebiliyorlar. Ayrıca kura çekimi sırasında izleyemeyen vatandaşlar için canlı yayın kaydı da yayınlanıyor. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında yapılan kura çekimlerinin canlı yayın kaydına ulaşmak için vatandaşların ilk önce TOKİ'nin YouTube kanalına girmeleri gerekiyor. Daha sonra burada bulunan "Canlı" sekmesine tıklayarak kura çekimini izlemek istedikleri ilin kaydını seçmeleri yeterli olacaktır.

