TOKİ 500 bin konut taksit ödeme takvimi! TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır, ilk taksit ne zaman ödenir 2026?

TOKİ tarafından "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek olan 500 bin sosyal konutun kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. İl il gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından ise hak sahibi olan vatandaşlar belirleniyor. Kura çekimlerinin gerçekleştirildiği illerde hak sahibi olan vatandaşlar tarafından TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır sorusu araştırılmaya başlandı. Ödeme takvimleri ve sözleşme ile ilgili detaylar TOKİ tarafından duyuruldu. Peki TOKİ ilk taksitler ne zaman ödenir, peşinat ne zaman ödenecek? İşte TOKİ 500 bin konut ödeme takvimi...

TOKİ 500 bin konut taksit ödeme takvimi! TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır, ilk taksit ne zaman ödenir 2026?
TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır sorusu hak sahibi olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin projesi kapsamında Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Yalova, Kırıkkale, Kütahya, Yozgat ve Bilecik illerinde inşa edilecek olan konutların gerçekleştirildi. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından hak sahibi olan vatandaşlar belli oldu. Hak sahibi olan vatandaşlar tarafından TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır, ilk taksitler ne zaman ödenir, peşinat ödeme takvimi araştırılmaya başlandı.

TOKİ 500 bin konut taksit ödeme takvimi! TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır, ilk taksit ne zaman ödenir 2026?

TOKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANIR 2026?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerinin belirleme kurasının sona ermesinin ardından açıklanacak tarihte sözleşmeler imzalanacak. Kura çekimlerinin ardından sözleşmelerin imzalanacağı tarih, banka ve şube gibi bilgiler TOKİ tarafından duyurulacak. Vatandaşlar istenilen belgeleri bankalara teslim ederek sözleşmelerini imzalayacaklar.

TOKİ 500 bin konut taksit ödeme takvimi! TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır, ilk taksit ne zaman ödenir 2026?

TOKİ İLK TAKSİT, PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerine konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak. TOKİ tarafından yayımlanan belgede konuyla ilgili yer alan bilgiler şöyle:

"Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir. "

