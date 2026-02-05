Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi 2026 bütün ilçeler! TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları açıklandı mı, asil/yedek liste nereden bakılır?

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları sorgulama ekranına nasıl erişileceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün TOKİ tarafından Afyonkarahisar'da inşa edilecek olan 4.370 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen TOKİ Afyonkarahisar kura çekimine başvuruları kabul edilen 39.456 vatandaş katılım sağladı. TOKİ Afyonkarahisar kura çekimlerinin ardından hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi ne zaman yayınlanacak, nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılıyor. TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi PDF formatında yayınlanacak. Hak sahibi olamayan vatandaşlara 5 bin TL başvuru parası ise 5 iş günü içerisinde iade edilecek. İşte TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı tüm ilçeler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi 2026 bütün ilçeler! TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları açıklandı mı, asil/yedek liste nereden bakılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 14:08

TOKİ Afyonkarahisar nereden, nasıl öğrenilir vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin kapsamında bugün Afyonkarahisar'da kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimleri ilk önce merkez ilçesinde yapılacak. Daha sonra sırayla Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı ve Şuhut ilçelerinde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube kanalı aracılığıyla TOKİ Afyonkarahisar kura çekimini canlı olarak takip edebiliyor. TOKİ Afyonkarahisar kura çekiminin sona ermesinin ardından ise hak sahibi isim listeleri paylaşılacak. Vatandaşlar tarafından TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı merak ediliyor.

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi 2026 bütün ilçeler! TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları açıklandı mı, asil/yedek liste nereden bakılır?

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ Afyonkarahisar isim listesileri kura çekiminin sona ermesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Vatandaşlar Afyonkarahisar'da inşa edilecek olan konutların isim listelerine ilçe ilçe erişim sağlayabilecekler. Ancak isim listelerinin kura çekiminin sona ermesinin ardından sisteme girilmesi biraz zaman alabiliyor. Gün içerisinde TOKİ tarafından isim listeleri sisteme girilerek aktif ediliyor. TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesinin bugün en geç saat 23.00'a kadar sisteme girilmesi bekleniyor.

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi 2026 bütün ilçeler! TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları açıklandı mı, asil/yedek liste nereden bakılır?

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçlarının sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar ise canlı yayın tekrarından isim listesine erişim sağlayabiliyorlar. Canlı yayın tekrarını izleyebilmek için vatandaşların TOKİ'nin resmi YouTube kanalına girmeleri ve daha sonrasında "Canlı" sekmesinden "500 BİN SOSYAL KONUT AFYONKARAHİSAR HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoya tıklamaları yeterli olacaktır.

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi 2026 bütün ilçeler! TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları açıklandı mı, asil/yedek liste nereden bakılır?

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçlarını vatandaşlar hem e-Devlet hem de TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla öğrenebiliyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla vatandaşlar T.C. kimlik numaralarını girerek hak sahibi olup olmadıklarına bakabiliyorlar.

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi 2026 bütün ilçeler! TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları açıklandı mı, asil/yedek liste nereden bakılır?

TOKİ AFYONKARAHİSAR İNŞA EDİLECEK KONUTLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

TOKİ tarafından Afyonkarahisar'da inşa edilecek olan 4370 konutun ilçelere göre dağılımı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre merkez ilçesi ve bağlı olan Fethibey, Beyyazı, Çayırbağ, Gebeceler, Işıklar, Kocatepe, Nuribey ve Sülümenli semtlerinde 1462 konut inşa edilecek. Basmakçı ilçesinde 79, Bayat'ta 79, Bolavdin'de 163, Çay'da 100, Çobanlar'da 143, Dazkırı'da 63, Dinar'da 226, Emirdağ'da 353, Evciler'de 47, Hocalar'da 50, İhsaniye'de 368, İscehisar'da 142, Sandıklı'da 269, Sinanpaşa'da 537, Sultandağı'nda 60 ve Şuhut'ta 150 konut inşa edilecek.

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi 2026 bütün ilçeler! TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları açıklandı mı, asil/yedek liste nereden bakılır?

TOKİ AFYONKARAHİSAR KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konutların inşasına 2025 Kasım ayı itibarıyla başlandı. İlk konutların 2027 Mart ayında teslim edilmesi öngörülüyor. TOKİ tarafından Afyonkarahisar'da inşa edilecek olan 4 bin 370 konutun hak sahiplerine 2027 Mart ayı itibarıyla teslim edilmesi bekleniyor.

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi 2026 bütün ilçeler! TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları açıklandı mı, asil/yedek liste nereden bakılır?

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında bu hafta gerçekleştirilecek olan kura çekimleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bu hafta gerçekleştirilecek olan kura çekimleri şöyle:

5 ŞUBAT - Afyonkarahisar / Kahramanmaraş

6 ŞUBAT - Osmaniye

7 ŞUBAT - Yalova / Kırıkkale

ETİKETLER
#kura sonuçları
#sosyal konut projesi
#Konut Teslimi
#Tokİ Afyonkarahisar
#Hak Sahibi Listesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.