TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları tam liste 2026! TOKİ Afyonkarahisar isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? (asil/yedek)

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Afyonkarahisar'da kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimleri ilk önce merkez ilçesinde yapılacak. Daha sonra sırayla Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı ve Şuhut ilçelerinde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube kanalı aracılığıyla TOKİ Afyonkarahisar kura çekimini canlı olarak takip edebiliyor. TOKİ Afyonkarahisar kura çekiminin sona ermesinin ardından ise hak sahibi isim listeleri paylaşılacak. Vatandaşlar tarafından TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı merak ediliyor.

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ Afyonkarahisar isim listesileri kura çekiminin sona ermesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Vatandaşlar Afyonkarahisar'da inşa edilecek olan konutların isim listelerine ilçe ilçe erişim sağlayabilecekler. Ancak isim listelerinin kura çekiminin sona ermesinin ardından sisteme girilmesi biraz zaman alabiliyor. Gün içerisinde TOKİ tarafından isim listeleri sisteme girilerek aktif ediliyor. TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesinin bugün en geç saat 23.00'a kadar sisteme girilmesi bekleniyor.

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçlarının sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar ise canlı yayın tekrarından isim listesine erişim sağlayabiliyorlar. Canlı yayın tekrarını izleyebilmek için vatandaşların TOKİ'nin resmi YouTube kanalına girmeleri ve daha sonrasında "Canlı" sekmesinden "500 BİN SOSYAL KONUT AFYONKARAHİSAR HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoya tıklamaları yeterli olacaktır.

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçlarını vatandaşlar hem e-Devlet hem de TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla öğrenebiliyor. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla vatandaşlar T.C. kimlik numaralarını girerek hak sahibi olup olmadıklarına bakabiliyorlar.

TOKİ AFYONKARAHİSAR İNŞA EDİLECEK KONUTLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

TOKİ tarafından Afyonkarahisar'da inşa edilecek olan 4370 konutun ilçelere göre dağılımı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre merkez ilçesi ve bağlı olan Fethibey, Beyyazı, Çayırbağ, Gebeceler, Işıklar, Kocatepe, Nuribey ve Sülümenli semtlerinde 1462 konut inşa edilecek. Basmakçı ilçesinde 79, Bayat'ta 79, Bolavdin'de 163, Çay'da 100, Çobanlar'da 143, Dazkırı'da 63, Dinar'da 226, Emirdağ'da 353, Evciler'de 47, Hocalar'da 50, İhsaniye'de 368, İscehisar'da 142, Sandıklı'da 269, Sinanpaşa'da 537, Sultandağı'nda 60 ve Şuhut'ta 150 konut inşa edilecek.

TOKİ AFYONKARAHİSAR KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konutların inşasına 2025 Kasım ayı itibarıyla başlandı. İlk konutların 2027 Mart ayında teslim edilmesi öngörülüyor. TOKİ tarafından Afyonkarahisar'da inşa edilecek olan 4 bin 370 konutun hak sahiplerine 2027 Mart ayı itibarıyla teslim edilmesi bekleniyor.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında bu hafta gerçekleştirilecek olan kura çekimleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bu hafta gerçekleştirilecek olan kura çekimleri şöyle:

5 ŞUBAT - Afyonkarahisar / Kahramanmaraş

6 ŞUBAT - Osmaniye

7 ŞUBAT - Yalova / Kırıkkale