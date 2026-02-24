TOKİ Ankara 31.073 konut kura çekimi 2026 ne zaman?TOKİ Ankara kuraya katılmaya hak kazananlar listesi

TOKİ Ankara kura çekimi için gözler TOKİ kura takvimine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni kura takvimini yayımladı. TOKİ’de bu hafta Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye kura çekimleri tamamlanacak. TOKİ 500 bin kampanyasına Ankara’dan başvuru yapanlar ise kura takvimine odaklandı. TOKİ sosyal konut projesinde en fazla konut yapılacak iller arasında Ankara ve İstanbul yer alıyor. İstanbul’da kura çekimi Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası olarak gerçekleştirelecek. Ankara’da ise 22 farklı bölgede yapılacak kura çekimi noter huzurunda canlı yayınlanacak. TOKİ Ankara ili kura çekimine katılmaya hak kazananlar liste şeklinde yayımlandı. Peki TOKİ Ankara 31.073 konut kura çekimi tarihi açıklandı mı? İşte, TOKİ Ankara kura çekiminde son durum…

TOKİ ANKARA KURAYA KATILMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ 2026

TOKİ Ankara ili kuraya katılmaya hak kazananlar belli oldu. 500 bin konut kampanyasında başvuru ücretini yatırmayan, başvuru şartlarını sağlamayan, eksik veya yanıltıcı belge veren adaylar kura çekimine katılamayacak. TOKİ Ankara kuraya katılmaya hak kazananlar listesi talep.toki.gov.tr adresinden yayımlandı. Adaylar ekranda açılan listede Ankara’yı seçerek kura çekiminde yer alıp almayacağını sorgulayabilir.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ 2026 NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı illere göre kura takvimini haftalık olarak yayımlıyor. Ankara ili kura tarihi henüz belli olmazken kura çekiminin Mart ayı içerisinde yapılması bekleniyor. TOKİ Ankara kura çekimi takvimi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır. 24-28 Şubat kura takvimi şu şekilde;

24 Şubat Salı: Uşak

25 Şubat Çarşamba: Isparta

26 Şubat Perşembe: Burdur

27 Şubat: Cuma: Edirne - Denizli - Osmaniye

TOKİ ANKARA’DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Ankara Merkez ( Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21 bin 780

Ankara Sincan Temelli: 4 bin konut

Ankara Akyurt: 150 konut

Ankara Ayaş: 150 konut

Ankara Bala: 110 konut

Ankara Beypazarı: 750 konut

Ankara Çamlıdere: 200 konut

Ankara Çubuk: 500 konut

Ankara Elmadağ 500 konut

Ankara Evren 41 konut

Ankara: Güdül 142 konut

Ankara Haymana:150 konut

Ankara Kahramankazan: 300 konut

Ankara Kalecik: 150 konut

Ankara Kızılcahamam: 150 konut

Ankara Nallıhan 300 konut

Ankara Polatlı 1500 konut

Ankara Şereflikoçhisar 200 konut