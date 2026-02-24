TOKİ Ankara 31.073 konut kura çekimi 2026 ne zaman?TOKİ Ankara kuraya katılmaya hak kazananlar listesi

Kategoriler
TOKİ Ankara kura çekimi için gözler TOKİ kura takvimine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni kura takvimini yayımladı. TOKİ’de bu hafta Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye kura çekimleri tamamlanacak. TOKİ 500 bin kampanyasına Ankara’dan başvuru yapanlar ise kura takvimine odaklandı. TOKİ sosyal konut projesinde en fazla konut yapılacak iller arasında Ankara ve İstanbul yer alıyor. İstanbul’da kura çekimi Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası olarak gerçekleştirelecek. Ankara’da ise 22 farklı bölgede yapılacak kura çekimi noter huzurunda canlı yayınlanacak. TOKİ Ankara ili kura çekimine katılmaya hak kazananlar liste şeklinde yayımlandı. Peki TOKİ Ankara 31.073 konut kura çekimi tarihi açıklandı mı? İşte, TOKİ Ankara kura çekiminde son durum…
TOKİ Ankara ili kuraya katılmaya hak kazananlar belli oldu. 500 bin konut kampanyasında başvuru ücretini yatırmayan, başvuru şartlarını sağlamayan, eksik veya yanıltıcı belge veren adaylar kura çekimine katılamayacak. TOKİ Ankara kuraya katılmaya hak kazananlar listesi talep.toki.gov.tr adresinden yayımlandı. Adaylar ekranda açılan listede Ankara’yı seçerek kura çekiminde yer alıp almayacağını sorgulayabilir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı illere göre kura takvimini haftalık olarak yayımlıyor. Ankara ili kura tarihi henüz belli olmazken kura çekiminin Mart ayı içerisinde yapılması bekleniyor. TOKİ Ankara kura çekimi takvimi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır. 24-28 Şubat kura takvimi şu şekilde;
24 Şubat Salı: Uşak
25 Şubat Çarşamba: Isparta
26 Şubat Perşembe: Burdur
27 Şubat: Cuma: Edirne - Denizli - Osmaniye
Ankara Merkez ( Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21 bin 780
Ankara Sincan Temelli: 4 bin konut
Ankara Akyurt: 150 konut
Ankara Ayaş: 150 konut
Ankara Bala: 110 konut
Ankara Beypazarı: 750 konut
Ankara Çamlıdere: 200 konut
Ankara Çubuk: 500 konut
Ankara Elmadağ 500 konut
Ankara Evren 41 konut
Ankara: Güdül 142 konut
Ankara Haymana:150 konut
Ankara Kahramankazan: 300 konut
Ankara Kalecik: 150 konut
Ankara Kızılcahamam: 150 konut
Ankara Nallıhan 300 konut
Ankara Polatlı 1500 konut
Ankara Şereflikoçhisar 200 konut