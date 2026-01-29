TOKİ arsa satışı başvuru ekranı 2026! TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılır, açık artırma ne zaman? İşte ödeme planı

TOKİ arsa başvuru ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 29 ilde 243 arsa açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak olan açık artırmaya internet üzerinden de vatandaşlar teklif verebilecek. TOKİ arsa satışı açık artırmasına katılım sağlayabilmek için vatandaşların TOKİ arsa satışı başvuruları sırasında katılım teminatı ödemeleri gerekiyor. Katılım teminatının ödenmesinin ardından vatandaşlar açık artırmaya katılım sağlayabilecekler. Vatandaşlar tarafından TOKİ arsa satışı başvuruları nasıl yapılır, ödeme planı ne, açık artırma ne zaman yapılacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURU EKRANI 2026

TOKİ arsa satışı başvuruları açıklanan bilgilere göre Emlak Yönetim'in resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İnternet katılım başvuruları açıklanan bilgilere göre açık artırmadan 1 iş günü öncesinde sonlandırılacak. Açık artırmaya katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin talip oldukları arsa için ayrı ayrı katılım teminatı ödemek zorunda olduğu belirtildi. Teminatlar açık arıtrmadan önce internet aracılığıyla veya açık artırma günü, salonlarda kurulacak vezneler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Emlak Yönetim'in resmi internet sitesinde yer alan konuyla ilgili detaylar şöyle:

"Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL,

Katılım teminatı ödemek zorundadırlar."

TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN 2026?

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre arsa satışı açık artırması 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Yapılan açık artırmayla birlikte İstanbul, İzmir, Ankara, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da yer alan 243 arsa satılacak.

TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI 2026

TOKİ tarafından 29 ilde satışa sunulacak olan 243 arsanın ödeme planları da paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade imkanı sunulacak. Bazı taşınmazların ise peşin bedelle satılacağı belirtildi. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada peşin alımlarda ise yüzde 15 oranında indirimin uygulanacağı ifade edildi.