TOKİ arsa satışı içir nefesler tutuldu: 35 ilde 302 arsa alıcısını bekliyor! İşte başvuru zamanı ve ödeme şartları

23 Ekim 2024 08:02 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 08:17

TOKİ 35 ilde 302 arsayı satışa sunuyor. Söz konusu arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade uygulayarak sahip olmak mümkün vurguladı. İşte başvuru şartları, zamanı ve diğer detaylar...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arsa​ satışı için nefesler tutuldu. Muhammen bedeli 13 milyar 549 milyon 165 bin 908 lira olan 302 arsayı satışa sunduğunu daha önce duyurmuştu. Bu gelişme sonrasında TOKİ​ 302 arsa satışının hangi illerde ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ayrıca TOKİ arsa satışının ödeme planı da gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ arsa satışı başvuruları ne zaman? TOKİ arsa satışının yapılacağı iller hangileri ve ödeme planı nasıl? işte ayrıntılar...

TOKİ 302 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

TOKİ arsa satışı 30 - 31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek. Arsa satışı, TOKİ İstanbul​ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrimiçi olarak da katılmak mümkün.

TOKİ HANGİ İLLERDE ARSA SATACAK?

TOKİ toplam 35 ilde arsa satışı yapacak. Bu iller şöyle: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara​, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Muğla, Mersin, Şanlıurfa, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Çankırı, Erzurum, Muş, Malatya , Bitlis, Düzce.

TOKİ 35 İLDE 302 ARSA ÖDEME PLANI

TOKİ, arsa alıcılarına yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor. Ayrıca TOKİ, belli bir ödeme süresinin ardından borç kapatma şartlarıyla sık sık indirim kampanyaları da düzenliyor.