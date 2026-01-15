Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi ekranı 2026! TOKİ Artvin kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Artvin kura sonuçları vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında kura çekimleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bugün TOKİ Artvin'de kura çekimi gerçekleştirecek. Kura çekiminin ardından TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Artvin'de inşa edilecek olan 1020 konutun hak sahibi belli olacak. TOKİ Artvin kura çekimleri Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında yapılıyor. Vatandaşlar tarafından TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl sorgulanır, nereden bakılır sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, TOKİ Artvin kura sonucu sorgulama ekranı...

Haber Merkezi
15.01.2026
15.01.2026
TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün (15 Ocak 2026 Perşembe) TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Artvin'de inşa edilecek olan 1020 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirildi. TOKİ Artvin kura çekimi saat 13.00'te Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri TOKİ'nin resmi YouTube adresi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Canlı yayını takip edemeyen vatandaşlar tarafından ise TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi ekranı merak ediliyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesine Artvin'den başvuru yapan vatandaşlar TOKİ Artvin kura sonuçları nasıl, nereden sorgulanır sorularını araştırmaya başlandı.

TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Artvin'de inşa edilecek olan 1020 konutun kura çekimleri bugün saat 13.00'te başladı. Noter huzurunda ve canlı yayınd agerçekleştirilen kura çekimleri devam ediyor. Kura çekimlerinin sona ermesinin ardından ise 1020 konutun tamamının hak sahibi belli olacak. TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi henüz paylaşılmadı.

TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR, NEREDEN BAKILIR?

Kura sonuçlarının sona ermesinin ardından vatandaşlar TOKİ Artvin kura sonuçlarına "evsahibiturkiye.gov.tr" adresi üzerinden erişim sağlayabilecekler. TOKİ Artvin kurasına katılım sağlayan vatandaşlar e-Devlet sistemi ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden de T.C. kimlik numaraları ile sonuçları sorgulayabilecek.

Ayrıca TOKİ Artvin kura çekiminin canlı yayın tekrarına YouTube üzerinden erişim sağlanabiliyor. vatandaşlar TOKİ'nin resmi YouTube kanalına giriş yaparak "Canlı" bölümünden "500 BİN SOSYAL KONUT ARTVİN HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoyu izleyerek kura sonuçlarını görebilirler.

TOKİ 500 BİN PROJESİNE ARTVİN'DEN YOĞUN İLGİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Artvin'de inşa edilecek oaln 1020 konut için toplam 10 bin 65 vatandaş başvuru gerçekleştirdi. En çok başvuru Artvin merkezde inşa edilecek olan 400 konut için yapıldı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre merkez ilçesinde 3 bin 792 geçerli başvuru bulunuyor. Artvin'in ilçelerinde konut sayılarına göre başvuru sayısı ise şöyle:

Artvin Merkez - 400 Konut - 3792 vatandaş başvurdu

Artvin Ardanuç - 150 Konut - 1175 vatandaş başvurdu

Artvin Arhavi - 80 Konut - 1148 vatandaş başvurdu

Artvin Kemalpaşa - 100 Konut - 386 vatandaş başvurdu

Artvin Murgul - 40 Konut - 442 vatandaş başvurdu

Artvin Şavşat - 150 Konut - 1182 vatandaş başvurdu

Artvin Yusufeli - 100 Konut - 1940 vatandaş başvurdu

