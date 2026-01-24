Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Fuat İğci

TOKİ Aydın kura sonuçları sorgulama ekranı! (toki.gov.tr) 2026 TOKİ Aydın kura sonucu asıl ve yedek adaylar isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Aydın kura çekimi canlı yayını tamamlandı. Aydın ilinde yapılan 6 bin 973 konutun hak sahibi belirlendi. TOKİ Aydın kura sonuçları sorgulama ekranı talep.toki.gov.tr adresinden erişime açılacak. Aydın ili kura sonuçları alternatif olarak e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek. Asıl olarak belirlenen adaylar, idare tarafından belirlenen takvim doğrultusunda belgeleriyle birlikte başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla sözleşme imzalayacak. Konut kura çekiminde asıl veya yedek olarak hak sahibi olamayanlar ise 5 bin lira başvuru ücretini iade alabilecek. Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar gibi ilçelerde yaşayanlar ise kura sonuçlarına odaklandı. Peki TOKİ Aydın kura sonuçları belli oldu mu? İşte, TOKİ Aydın kura sonuçları sorgulama sayfası…

TOKİ Aydın kura sonuçları için nefesler tutuldu. 6 bin 973 konutun hak sahibi belirleme kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Atatürk Kent Meydanı’nda yapılacak kura çekimi, noter huzurunda canlı yayınlanıyor. TOKİ Aydın kura sonucu sorgulama ekranında hak sahibi olarak belirlenen adayların sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı-soyadı, T.C. kimlik numarası durum ve çekiliş sıra numarası yer alacak. Konut sahibi olamayan adayların başvuru ücretleri (5 bin lira) iade edilecek. TOKİ Aydın kura sonuçları, basılı veya mail yoluyla adaylara duyurulmayacak. İnternet üzerinden erişime açılan sonuçlar, tebliğ hükmünde olacak. TOKİ 500 bin konut kampanyasında en fazla başvuru yapılan iller arasında olan Aydın’da kura sonuçları belli oluyor. Kura çekimi canlı yayınında sonuçlar hızlı olarak görüntülendiğinden kaçıran adaylar isim listelerine odaklandı. Peki TOKİ Aydın kura sonuçları nereden sorgulanır? İşte, TOKİ Aydın kura sonuç sayfası…

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI SONA ERDİ

TOKİ Aydın kura çekimi canlı yayını saat 13.30'da başladı ve sona erdi. TOKİ'de hak sahipliği belirleme kura çekimi canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. Vatandaşlar TOKİ'nin kurumsal YouTube hesabı üzerinden veya doğrudan aşağıdaki bağlantıdan kura çekimini canlı takip ettiler.

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri şehirlere göre belirlenen takvim doğrultusunda sürüyor.

TOKİ Aydın ili kura çekimi bugün (24 Ocak) saat 13.30’da başlarken yaklaşık 2 saat sürdü< Kura çekimi, TOKİ’nin kurumsal Youtube hesabı üzerinden ekranlara geldi.

Kura sonuçları isim listelerinin saat 18.00'a kadar açıklanması bekleniyor.

AYDIN TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ 500 bin konut kampanyasına başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numarasıyla beraber e-Devlet üzerinden hak sahibi kura sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

Alternatif olarak talep.toki.gov.tr adresinden isim listeleri yayımlanıyor. Kura çekimi sona erdikten sonra isim listeleri yaklaşık 2-3 saat içerisinde paylaşılıyor.

TOKİ Aydın kura sonuçları isim listesinde adayların T.C. kimlik numarası, başvuru türü, asıl/yedek durumları yer alacak. Aydın ili isim listesi yayımlandıktan sonra aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulama ekranına gidebilirsiniz.

TOKİ Aydın kura sonuçları, açılan ekranda sağ bölümde bulunan “ Kura sonuçları” bölümünden görüntülenebilir. İsim listesi uzun olduğundan kullanıcılar CTRL+F yaparak T.C. kimlik numarasının ilk 4 hanesini yazarak doğrudan isimlerinin yer alıp almadığını kontrol edebilir.

TOKİ Aydın kura sonuçları ekranıdna adaylar sıra banka numarası, başvuru türü, adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve çekiliş sıra numarası kısaltmaları yer alacak.

ÖDEMELER SÖZLEŞMEDEN SONRA BAŞLAYACAK

Aydın ilinde kura sonuçları açıklandıktan sonra idare tarafından belirlenen takvim doğrultusunda konut sözleşmeleri imzalanacak. Konut sözleşmeleri başvuru yapılan bankalar aracılığıyla hazırlanıyor. Konut sözleşmeleri imzalandıktan bir ay sonra taksit ödemeleri başlayacak. Kura sonucunda hak sahibi olamayan adaylar ise başvuru ücretlerini 5 iş günü içerisinde başvuru yaptıkları bankalardan tahsil edebilecek.

TOKİ’DE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

25 OCAK | GİRESUN

26 OCAK | OSMANİYE

27 OCAK | KİLİS

28 OCAK | SİNOP

29 OCAK | NİĞDE

30 OCAK | ORDU - AKSARAY

31 OCAK | BARTIN

