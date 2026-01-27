TOKİ başvuru mesajıyla dolandırıldılar! Bu linke tıklayan yandı

Dolandırıcıların bu kez de yeni taktiği ilk kez ev sahibi olmak için TOKİ'ye başvuranlar oldu. 'Yenievim' adıyla gelen SMS'ler vasıtasıyla TOKİ başvurusu yapılabileceği belirtilerek sahte bir e-Devlet linki paylaşıldı.