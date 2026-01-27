Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

TOKİ başvuru mesajıyla dolandırıldılar! Bu linke tıklayan yandı

Ocak 27, 2026 11:25
1
toki yenievim sms

Dolandırıcıların bu kez de yeni taktiği ilk kez ev sahibi olmak için TOKİ'ye başvuranlar oldu. 'Yenievim' adıyla gelen SMS'ler vasıtasıyla TOKİ başvurusu yapılabileceği belirtilerek sahte bir e-Devlet linki paylaşıldı.

2
LİNKE TIKLAYAN YANDI!

LİNKE TIKLAYAN YANDI!

Linke tıklayanlar büyük şok yaşadı. Linkin üzerine tıklayanlar sahte ekran açıldığı anda kendi kişisel bilgilerini sayfada gördü. Bu sayede güven sağlandı. Sonraki adımlarda TOKİ konut kampanyasına katılım için 5 bin liralık başvuru bedelinin paylaşılan IBAN adresine gönderilmesi istendi.
 

3
toki dolandırılma

İşlem sırasında, başvurunun iptali halinde yatırılan tutarın geri aktarılacağı iddiasıyla sözde onay da talep edildi. Onay tuşuna basarak parayı gönderen çok sayıda kişi, dolandırıldığını ancak o zaman anlayabildi. Son haftalarda söz konusu dolandırıcılık girişimine ilişkin CİMER'e, bankalara, karakollara ve şikâyet sayfalarına yüzlerce ihbar ulaştığı öğrenildi.
 

4
Dolandırıcılar

Sabah'ta yer alan habere göre; Dolandırıcıların gündemi yakından takip ettiğini ve popüler konular üzerinden bu tarz istismar girişimlerini sıklıkla yaptıklarını belirten Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşat Ergün, "Resmi internet sitelerinin neredeyse birebir aynısı olacak şekilde kopyalarını oluşturuyorlar. İnsanları bir şekilde sahte siteye yönlendiren dolandırıcılar, burada kredi kartı ve banka bilgilerini ele geçirerek mağduriyetlere yol açıyorlar" dedi.
 

5
telefon dolandırıcılık

Bu tarz mağduriyetlerin tekrarlanmaması için uyarılarını da sıralayan Ergün, "Kaynağının güvenirliğinden emin olunmayan SMS ve maillerdeki linklere kesinlikle tıklanmamalı. Banka ve kredi kartı bilgileri paylaşılmamalı.
 

6
TOKİ başvuru mesajıyla dolandırıldılar! Bu linke tıklayan yandı

E-Devlet'e uygulama üzerinden ya da adres çubuğuna adres yazarak giriş yapılmalı. Arama sonuçlarına göre sitelere giriş yapılıyorsa internet sitesinin alan adı ve uzantısı mutlaka kontrol edilmeli" ifadelerini kullandı.
 

7
dolandırıcılık

Şayet bir işlem yapıldıysa ve birtakım bilgiler paylaşıldıysa derhal banka ile irtibata geçilmesi gerektiğini de vurgulayan Ergün, "Derhal kartlarınızı iptal etmeli, yeni kart talep etmeli ve hesabınızdaki işlemleri durdurmalısınız. Daha sonra da cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmalısınız" dedi.
 

8
toki dolandırıcılık

İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kaynağından emin olmadığınız SMS ve maillerdeki linklere tıklamayın.
Banka ve kredi kartı bilgilerini paylaşmayın.
E-Devlet'e uygulama üzerinden ya da adres çubuğuna adres yazarak girin.
İnternet sitesinin alan adı ve uzantısını kontrol edin.
 

9
Banka ve kredi kartı bilgileri

Eğer bilgilerinizi paylaştıysanız banka ile temasa geçin.
Kartlarınızı iptal edip ve hesabınızdaki işlemleri durdurun.
Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunun.
Kaynağından emin olmadığınız SMS ve maillerdeki linklere tıklamayın.
Banka ve kredi kartı bilgilerini paylaşmayın.

 

10
toki dolandırıcılık

E-Devlet'e uygulama üzerinden ya da adres çubuğuna adres yazarak girin.
İnternet sitesinin alan adı ve uzantısını kontrol edin.
Eğer bilgilerinizi paylaştıysanız banka ile temasa geçin.
Kartlarınızı iptal edip ve hesabınızdaki işlemleri durdurun.
Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunun.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.