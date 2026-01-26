TOKİ başvuru ücreti iade takvimi! TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti geri ödeme, iade ne zaman, nasıl yapılacak?

TOKİ 500 bin konut projesi kura çekimleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Aydın, Manisa, Amasya, Sivas, Kastamonu ve Giresun illerinde kura çekimleri gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin ardından hak sahibi listesinde adını göremeyen vatandaşlar TOKİ başvuru paralarının iadesini araştırmaya başladı. TOKİ tarafından 500 bin konut projesi başvuruları kapsamında 5 bin TL başvuru ücreti alınmıştı. Başvuru ücretleri kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara geri iade ediliyor. Peki TOKİ başvuru paraları ne zaman geri yatacak, nasıl alınır?

TOKİ BAŞVURU PARALARI NE ZAMAN GERİ YATACAK?

TOKİ başvuru paraları açıklanan bilgilere göre 5 iş günü içerisinde vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Vatandaşlar başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla başvuru ücretlerinin iadesini alabilecekler. ATM, banka şubeleri veya mobil bankacılık üzerinden vatandaşlar iadelerini çekebilecekler. TOKİ tarafındna konuyla ilgili yapılan açıkalmada "Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonjrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir." ifadeleri yer aldı.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ NASIL İADE ALINIR, NEREYE YATIRILACAK?

TOKİ 500 bin konut başvuru ücretleri vatandaşların başvuru yaptıkları banka hesaplarına yatırılacak. Başvuru sırasında işlem yaptıkları bankalara giderek veya ATM'ler aracılığıyla vatandaşlar paralarını alabilecekler.

TOKİ GİRESUN, AYDIN, MANİSA, AMASYA, SİVAS BAŞVURU PARALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ tarafından geçtiğimiz hafta Amasya'da 22 Ocak'ta, Manisa, Kastamonu ve Sivas'ta 23 Ocak'ta, Aydın'da 24 Ocak'ta, Giresun'da ise 25 Ocak'ta kura çekimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda Amasya'da 29 Ocak, Manisa, Kastamonu ve Sivas'ta 30 Ocak, Giresun'da ise en geç 2 Şubat tarihinde hak sahibi olmayan vatandaşlara başvuru ücretlerinin iadesi yapılması bekleniyor.