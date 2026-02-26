TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Burdur kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? (asil/yedek liste)

Kategoriler
TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin sona ermesinin ardından erişime açılacak. TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün canlı yayında ve noter huzurunda Burdur kura çekimi gerçekleştirilecek. Burdur Kültür Merkezi Salonu'nda yapılacak olan kura çekiminin ardından merkez, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çetlikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde inşa edilecek olan 2.206 konutun hak sahibi belli olacak. Vatandaşlar tarafından TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı merak ediliyor. Peki TOKİ Burdur kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi, kura çekiminin sona ermesinin ardından TOKİ'nin "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/burdur.html" adresinden PDF formatında paylaşılacak. Vatandaşlar bütün ilçelerin kura sonuçlarına ayrı ayrı erişim sağlayabilecek. TOKİ Burdur kura sonuçlarının, kura çekiminin sona ermesinin ardından 2 saat içerisinde paylaşılması bekleniyor. Kura sonuçlarının açıklanmasını beklemek istemeyen ve hızlıca erişmek isteyen vatandaşlar ise TOKİ'nin YouTube kanalından yayınlanan canlı yayın aracılığıyla isim listelerine hızlıca erişim sağlayabilecek. TOKİ tarafından bugüne kadar kura çekimi gerçekleştirilen bütün illerin kura çekimlerinin canlı yayın tekrarları YouTube kanalından yayınlanıyor.
TOKİ Burdur kura sonuçları, kura çekiminin sona ermesinin ardından açıklanacak. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesi veya e-Devlet sistemi aracılığıyla TOKİ Burdur kura sonuçlarını öğrenebilecekler. TOKİ Burdur kura sonuçlarına hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ tarafından belirtilen tarihlerde banka şubelerine giderek sözleşmelerini imzalayacaklar. Hak sahibi olmayan vatandaşların ise 5 iş günü içerisinde başvuru paraları iade edilecek.
TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre TOKİ Burdur kura çekimine 15.209 vatandaş başvuru yaptı. En çok başvuru 5.843 ile merkez ilçesinde gerçekleştirildi. TOKİ Burdur konut ve başvuru dağılımı şöyle:
Merkez | 950 Konut | 5.843 başvuru
Ağlasun | 50 Konut | 435 başvuru
Altınyayla | 79 Konut | 106 başvuru
Bucak | 158 Konut | 3375 başvuru
Bucak Kocaaliler | 50 Konut | 175 başvuru
Çavdır | 160 Konut | 643 başvuru
Çavdır Söğüt | 160 Konut | 217 başvuru
Çeltikçi | 87 Konut | 140 başvuru
Gölhisar | 140 Konut | 1060 başvuru
Gölhisar Yusufça | 79 Konut | 262 başvuru
Karamanlı | 140 Konut | 754 başvuru
Kemer | 50 Konut | 70 başvuru
Tefenni | 100 Konut | 759 başvuru
Yeşilova | 84 Konut | 1.370 başvuru
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Burdur'da başvuru yapan ve hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru paraları 5 iş günü içerisinde iade edilecek. Vatandaşlar başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla 5 bin TL başvuru ücretlerini geri alabilecekler.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Hafta başında Uşak ve Isparta illerimizde kura çekimleri gerçekleştirilmişti.
26 Şubat - BURDUR
27 Şubat - EDİRNE/DENİZLİ/OSMANİYE