Ekonomi
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Burdur kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? (asil/yedek liste)

TOKİ Burdur kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularının cevapları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün TOKİ tarafından Burdur'da inşa edilecek olan 2.206 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekiminin sona ermesinin ardından TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi PDF formatında paylaşılacak. Vatandaşlar TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesinde hak sahibi olan vatandaşların sıra, banka no, başvuru türü, tarih, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş sıra no gibi bilgiler yer alacak. TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sayesinde vatandaşlar hak sahibi durumlarını kontrol edebilecek. Peki TOKİ Burdur kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Burdur kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? (asil/yedek liste)
Haber Merkezi
26.02.2026
11:41
26.02.2026
11:41

TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin sona ermesinin ardından erişime açılacak. TOKİ tarafından 500 bin kapsamında bugün canlı yayında ve noter huzurunda Burdur kura çekimi gerçekleştirilecek. Burdur Kültür Merkezi Salonu'nda yapılacak olan kura çekiminin ardından merkez, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çetlikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde inşa edilecek olan 2.206 konutun hak sahibi belli olacak. Vatandaşlar tarafından TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı merak ediliyor. Peki TOKİ Burdur kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

HABERİN ÖZETİ

TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Burdur kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? (asil/yedek liste)

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Burdur'da yapılan kura çekimiyle 2.206 konutun hak sahipleri belirlendi; sonuçlar TOKİ'nin sitesi ve e-Devlet'ten öğrenilebilecek.
TOKİ Burdur kura çekimiyle 2.206 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi.
Kura sonuçları, çekimin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi (PDF) ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Burdur'daki 2.206 konut için toplam 15.209 başvuru yapıldı.
Hak sahibi olamayanların 5.000 TL'lik başvuru ücretleri 5 iş günü içinde iade edilecek.
Burdur kurası 26 Şubat'ta gerçekleşirken, bu hafta Edirne, Denizli ve Osmaniye'de de kura çekimleri yapılacak.
TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Burdur kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? (asil/yedek liste)

TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi, kura çekiminin sona ermesinin ardından TOKİ'nin "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/burdur.html" adresinden PDF formatında paylaşılacak. Vatandaşlar bütün ilçelerin kura sonuçlarına ayrı ayrı erişim sağlayabilecek. TOKİ Burdur kura sonuçlarının, kura çekiminin sona ermesinin ardından 2 saat içerisinde paylaşılması bekleniyor. Kura sonuçlarının açıklanmasını beklemek istemeyen ve hızlıca erişmek isteyen vatandaşlar ise TOKİ'nin YouTube kanalından yayınlanan canlı yayın aracılığıyla isim listelerine hızlıca erişim sağlayabilecek. TOKİ tarafından bugüne kadar kura çekimi gerçekleştirilen bütün illerin kura çekimlerinin canlı yayın tekrarları YouTube kanalından yayınlanıyor.

TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Burdur kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? (asil/yedek liste)

TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Burdur kura sonuçları, kura çekiminin sona ermesinin ardından açıklanacak. Vatandaşlar TOKİ'nin resmi internet sitesi veya e-Devlet sistemi aracılığıyla TOKİ Burdur kura sonuçlarını öğrenebilecekler. TOKİ Burdur kura sonuçlarına hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ tarafından belirtilen tarihlerde banka şubelerine giderek sözleşmelerini imzalayacaklar. Hak sahibi olmayan vatandaşların ise 5 iş günü içerisinde başvuru paraları iade edilecek.

TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Burdur kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? (asil/yedek liste)

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNE BURDUR'DA BÜYÜK İLGİ

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre TOKİ Burdur kura çekimine 15.209 vatandaş başvuru yaptı. En çok başvuru 5.843 ile merkez ilçesinde gerçekleştirildi. TOKİ Burdur konut ve başvuru dağılımı şöyle:

Merkez | 950 Konut | 5.843 başvuru

Ağlasun | 50 Konut | 435 başvuru

Altınyayla | 79 Konut | 106 başvuru

Bucak | 158 Konut | 3375 başvuru

Bucak Kocaaliler | 50 Konut | 175 başvuru

Çavdır | 160 Konut | 643 başvuru

Çavdır Söğüt | 160 Konut | 217 başvuru

Çeltikçi | 87 Konut | 140 başvuru

Gölhisar | 140 Konut | 1060 başvuru

Gölhisar Yusufça | 79 Konut | 262 başvuru

Karamanlı | 140 Konut | 754 başvuru

Kemer | 50 Konut | 70 başvuru

Tefenni | 100 Konut | 759 başvuru

Yeşilova | 84 Konut | 1.370 başvuru

TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Burdur kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? (asil/yedek liste)

TOKİ BURDUR BAŞVURU PARALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Burdur'da başvuru yapan ve hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru paraları 5 iş günü içerisinde iade edilecek. Vatandaşlar başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla 5 bin TL başvuru ücretlerini geri alabilecekler.

TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TOKİ Burdur kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? (asil/yedek liste)

TOKİ 500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Hafta başında Uşak ve Isparta illerimizde kura çekimleri gerçekleştirilmişti.

26 Şubat - BURDUR

27 Şubat - EDİRNE/DENİZLİ/OSMANİYE

ETİKETLER
#sosyal konut projesi
#Hak Sahibi Belirleme
#Tokİ Kura Takvimi
#Başvuru Ücreti İadesi
#Tokİ Burdur Kura Sonuçları
#Ekonomi
