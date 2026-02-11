Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
TOKİ Çankırı 1.753 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ Çankırı kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı?

TOKİ Çankırı kura sonuçları için gözler toki.gov.tr adresine çevrildi. TOKİ 500 bin konut kampanyası kapsamında Çankırı ilinde kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Çankırı ilinden kura çekilişine katılanlar ise sonuçlara odaklandı. Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı ilçelerinde asıl ve yedek adaylar belirlendi. TOKİ kura sonuçları mail veya SMS yoluyla kazananlara bildirilmeyecek. TOKİ Çankırı kura sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar, alternatif olarak e-Devlet üzerinden sonuçları görüntüleyebilecek. TOKİ Çankırı kura sonuçları kazananları, istenen belgeleri idare tarafından belirlenen kurumlara teslim ederek konut sözleşmesi yapacak. Peki TOKİ Çankırı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, Çankırı TOKİ kura sonuçları ekranı…

TOKİ Çankırı 1.753 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ Çankırı kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı?
’de 500 bin konut kampanyası kura çekimleri sürüyor. ilinde merkezin yanı sıra 14 farklı bölgede evler yapılacak. Çankırı hak sahipleri belirleme kurasının başlamasıyla beraber canlı yayını takip edemeyenler, isim listelerine odaklandı. TOKİ Çankırı görüntüleme ekranında çekiliş sıra numarası, banka başvuru numarası, ad-soyad, T.C. kimlik numarası ve diğer bilgiler yer alabilecek. TOKİ Çankırı kura sonuçlarına göre asıl/yedek olamayan diğer vatandaşlar ise başvuru bedeli olan 5 bin lirayı geri alabilecek. Çankırı ilinde Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı gibi ilçelere konutlar yapıalcak. TOKİ Çankırı kura sonuç sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Peki TOKİ Çankırı kura sonucu isim listesi 2026 yayımlandı mı? İşte, TOKİ Çankırı kura sonuç sorgulama yöntemi…

HABERİN ÖZETİ

TOKİ Çankırı 1.753 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ Çankırı kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
TOKİ'nin 500 bin konut kampanyası kapsamında Çankırı kura çekimleri 11 Şubat Çarşamba günü başladı ve sonuçlar canlı yayın sonrası e-Devlet ile TOKİ'nin sitesinden sorgulanabilecek.
TOKİ'nin 500 bin konut kampanyası Çankırı kura çekimleri 11 Şubat Çarşamba günü başladı.
Çankırı merkez ve 14 farklı ilçede konutlar inşa edilecek.
Kura sonuçları, TOKİ'nin YouTube kanalındaki canlı yayın sonrası PDF listeleriyle açıklanacak.
Hak sahipliği sorgulaması e-Devlet ve talep.toki.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.
Asıl veya yedek olamayan vatandaşlara 5 bin TL başvuru bedeli iade edilecek.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI BAŞLADI

TOKİ 500 bin konut kampanyasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kura çekiminlerine devam ediyor. 11 Şubat Çarşamba günü Çankırı ili kura çekimi saat 11.00’da başladı. TOKİ Çankırı kura çekimi canlı yayını, TOKİ’nin kurumsal Youtube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ Çankırı kura çekimi canlı yayın ekranında, toplam başvuru sayısı ile beraber asıl/yedek adaylar belli oluyor. Aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı kura çekimini takip edebilirsiniz.

TOKİ Çankırı 1.753 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ Çankırı kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı?

TOKİ ÇANKIRI KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ Çankırı kura sonuçları canlı yayında belli olurken ardından ise isim listeleri PDF şeklinde yayımlanacak. Her bir ilçe için asıl ve yedek adaylar bu listede yer alacak. Listelerde başvuru numarası, çekiliş sıra numarası, asıl veya yedek olarak belirlenen adayların ad-soyad bilgisi ve T.C. kimlik numaraları yer alacak. TOKİ Çankırı kura çekimi tamamlandıktan yaklaşık 2 saat içerisinde isim listeleri açıklanacak.

TOKİ Çankırı 1.753 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ Çankırı kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı?

TOKİ ÇANKIRI KURA SONUCU NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ Çankırı kura sonuçları, basılı veya mail yoluyla hak sahiplerine iletilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. TOKİ Çankırı kura sonuçları görüntüleme ekranı talep.toki.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek. TOKİ Çankırı kura sonuç sorgulama ekranında asıl olarak yer alan adaylar, idare tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerekli belgelerle başvuru yaparak konut sözleşmelerini imzalayacak. Konut sözleşmelerinin imzalancağı bankalarda ayrıca duyurulacak.

TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇANKIRI’DA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI BELLİ OLDU

ÇANKIRI MERKEZ 650 KONUT

ÇANKIRI ATKARACALAR 50 KONUT

ÇANKIRI BAYRAMÖREN 33 KONUT

ÇANKIRI ÇERKEŞ 100 KONUT

ÇANKIRI ELDİVAN 120 KONUT

ÇANKIRI ILGAZ 120 KONUT

TOKİ Çankırı 1.753 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ Çankırı kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı?

ÇANKIRI KIZILIRMAK 50 KONUT

ÇANKIRI KORGUN 63 KONUT

ÇANKIRI KURŞUNLU 100 KONUT

ÇANKIRI ORTA 100 KONUT

ÇANKIRI ORTA DODURGA 94 KONUT

ÇANKIRI ORTA KALFAT 63 KONUT

ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 110 KONUT

ÇANKIRI YAPRAKLI 50 KONUT

#çankırı
#toki
#kura sonuçları
#500 Bin Konut
#Konut Dağılımı
#Ekonomi
