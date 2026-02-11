TOKİ Çankırı 1.753 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ Çankırı kura sonuçları hak sahipleri açıklandı mı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TOKİ’de 500 bin konut kampanyası kura çekimleri sürüyor. Çankırı ilinde merkezin yanı sıra 14 farklı bölgede evler yapılacak. Çankırı hak sahipleri belirleme kurasının başlamasıyla beraber canlı yayını takip edemeyenler, isim listelerine odaklandı. TOKİ Çankırı kura sonuçları görüntüleme ekranında çekiliş sıra numarası, banka başvuru numarası, ad-soyad, T.C. kimlik numarası ve diğer bilgiler yer alabilecek. TOKİ Çankırı kura sonuçlarına göre asıl/yedek olamayan diğer vatandaşlar ise başvuru bedeli olan 5 bin lirayı geri alabilecek. Çankırı ilinde Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı gibi ilçelere konutlar yapıalcak. TOKİ Çankırı kura sonuç sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Peki TOKİ Çankırı kura sonucu isim listesi 2026 yayımlandı mı? İşte, TOKİ Çankırı kura sonuç sorgulama yöntemi…
TOKİ 500 bin konut kampanyasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kura çekiminlerine devam ediyor. 11 Şubat Çarşamba günü Çankırı ili kura çekimi saat 11.00’da başladı. TOKİ Çankırı kura çekimi canlı yayını, TOKİ’nin kurumsal Youtube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ Çankırı kura çekimi canlı yayın ekranında, toplam başvuru sayısı ile beraber asıl/yedek adaylar belli oluyor. Aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı kura çekimini takip edebilirsiniz.
TOKİ Çankırı kura sonuçları canlı yayında belli olurken ardından ise isim listeleri PDF şeklinde yayımlanacak. Her bir ilçe için asıl ve yedek adaylar bu listede yer alacak. Listelerde başvuru numarası, çekiliş sıra numarası, asıl veya yedek olarak belirlenen adayların ad-soyad bilgisi ve T.C. kimlik numaraları yer alacak. TOKİ Çankırı kura çekimi tamamlandıktan yaklaşık 2 saat içerisinde isim listeleri açıklanacak.
TOKİ Çankırı kura sonuçları, basılı veya mail yoluyla hak sahiplerine iletilmeyecek. İnternet üzerinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. TOKİ Çankırı kura sonuçları görüntüleme ekranı talep.toki.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek. TOKİ Çankırı kura sonuç sorgulama ekranında asıl olarak yer alan adaylar, idare tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerekli belgelerle başvuru yaparak konut sözleşmelerini imzalayacak. Konut sözleşmelerinin imzalancağı bankalarda ayrıca duyurulacak.
TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇANKIRI MERKEZ 650 KONUT
ÇANKIRI ATKARACALAR 50 KONUT
ÇANKIRI BAYRAMÖREN 33 KONUT
ÇANKIRI ÇERKEŞ 100 KONUT
ÇANKIRI ELDİVAN 120 KONUT
ÇANKIRI ILGAZ 120 KONUT
ÇANKIRI KIZILIRMAK 50 KONUT
ÇANKIRI KORGUN 63 KONUT
ÇANKIRI KURŞUNLU 100 KONUT
ÇANKIRI ORTA 100 KONUT
ÇANKIRI ORTA DODURGA 94 KONUT
ÇANKIRI ORTA KALFAT 63 KONUT
ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 110 KONUT
ÇANKIRI YAPRAKLI 50 KONUT