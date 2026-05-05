TOKİ çıktı ödemeleri nereden nasıl yapılacak? TOKİ peşinat ve taksit

Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olarak öne çıkan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da 100 bin konutun kura çekimi süreci tamamlandı. Böylelikle 81 ilde 500 bin sosyal konut için kura işlemleri sona ermiş oldu. Bakan Murat Kurum, “İstanbul ile birlikte 81 ilimizin tamamında kura süreçlerini sonuçlandırmış olduk. Artık hızlı şekilde temelleri atacak, konutlarımızı en kısa zamanda teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin aileyi daha ev sahibi yapacağız” ifadelerini kullandı. Kurada hak kazanan vatandaşlar sözleşmelerin ne zaman imzalanacağını araştırıyor.

TOKİ çıktı ödemeleri nereden nasıl yapılacak? TOKİ peşinat ve taksit
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Ekim 2025 tarihinde duyurduğu “Ev Sahibi Türkiye” sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje için başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başladı. 1 milyon 72 bin 660’ı İstanbul’dan olmak üzere Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli sayıldı. Kura takvimi ise 29 Aralık 2025 tarihinde Adıyaman’da başladı. İl il noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri sonucunda ev sahibi olacak vatandaşlar belirlendi. İstanbul’da üç gün süren kura çekimi sonucunda 100 bin hak sahibi tespit edildi. 27 Nisan’da İstanbul kurasının tamamlanmasıyla birlikte projenin kura takvimi sona ermiş oldu. Böylece 29 Aralık 2025 ile 27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde toplam 506 bin 499 hak sahibi belirlenmiş oldu.

TOKİ TAKSİT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. En az 2 milyon vatandaş afetlere dayanıklı, güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşacak. Proje kapsamında iki farklı büyüklükte 2+1 ve 1+1 konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânıyla satışa sunulacak. Konutların yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 dairelerden oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan meydana gelecek. Taksitler İstanbul’da 7 bin 313 TL’den başlarken, Anadolu şehirlerinde ise 6 bin 750 TL’den başlayacak.

TOKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN?

Kura çekilişleri sonucunda konut almaya hak kazanan vatandaşlar için sözleşme imzalama süreci, TOKİ tarafından belirlenecek ve ilan edilecek tarihlerde başlayacak. Konut belirleme kurası ile evi netleşen alıcılar, idarenin belirleyeceği ve duyuracağı tarihlerde bankada (sözleşme imzalanacak şubeler ilan edilecektir) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemlerini gerçekleştirecek.

TOKİ 1+1 VE 2+1 KONUTLARI PEŞİNAT ÖDEMESİ KAÇ LİRA?

İstanbul dışındaki şehirlerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL) ve 240 ay vade seçeneği sunulacak. Bu konutların aylık taksit tutarı 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki şehirlerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL) ve 240 ay vade imkânı sağlanacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki şehirlerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış bedeli 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL) ve 240 ay vade seçeneği sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL) ve 240 ay vade imkânı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış bedeli 2 milyon 450 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL) ve 240 ay vade imkânı sağlanacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL) ve 240 ay vade seçeneği sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

