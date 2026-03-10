TOKİ Çorum kura çekimi takvimi! TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

TOKİ Çorum kura çekim takvimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi", kamuoyunda bilinen adıyla TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. Açıklanan bilgilere göre güncel olarak sadece İstanbul ve Çorum illerinde kura çekimi gerçekleştirilmedi. Vatandaşlar tarafından TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı araştırılmaya başlandı. TOKİ tarafından Çorum kura çekimine katılacak olan vatandaşların isim listeleri ilçe ilçe açıklandı.

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026

TOKİ Çorum kura çekiminin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. TOKİ tarafından 2026 Mart ayı içerisinde Çorum kura çekimlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Açıklanan bilgilere göre kura çekimleri Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür Konferans Salonu'nda düzenlenecek. TOKİ kura çekimine açıklanan bilgilere göre 23 bin 565 vatandaş katılım sağlayacak. En çok başvuru ise 12 bin 457 ile Çorum merkezde gerçekleştirildi.

TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Çorum kura sonuçları, canlı yayında ve noter huzurunda kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından duyurulacak. TOKİ Çorum kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilçe ilçe yayımlanacak. İsim listelerine vatandaşlar PDF formatında erişim sağlayabilecek. TOKİ Çorum kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahibi vatandaşlar, TOKİ tarafından belirtilen tarihlerde banka şubelerine giderek sözleşmelerini imzalayacaklar. Hak sahibi olamayan vatandaşlar ise başvuru ücreti iadelerini 5 iş günü içerisinde başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla alabilecekler.

TOKİ ÇORUM İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

TOKİ tarafından Çorum'da açıklanan bilgilere göre 2.867 konut inşa edilecek. Bu konutların 1.200'ü merkez ilçesinde inşa edilecek. İlçelere göre yapılacak olan konutların sayısı şöyle:

Çorum Merkez | 1.200 Konut

Çorum Alaca | 300 Konut

Çorum Bayat | 200 Konut

Çorum İskilip | 300 Konut

Çorum Kargı | 63 Konut

Çorum Laçin | 26 Konut

Çorum Mecitözü | 28 Konut

Çorum Osmancık | 300 Konut

Çorum Sungurlu | 400 Konut

Çorum Uğurludağ | 50 Konut