TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesi 3.825 hak sahibi belli oluyor! TOKİ Elazığ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Elazığ kura sonuçları isim sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından bugün Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Elazığ'ın merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice ilçelerinde inşa edilecek olan toplam 3.825 konutun kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. TOKİ Elazığ kura çekimlerinin sona ermesinin ardından ise hak sahipleri ve yedek adaylar belli olacak. Hak sahipleri anlaşmalı bankaların şubelerine giderek sözleşmelerini imzalayacak. Hak sahibi olmayan vatandaşlara ise 5 bin TL başvuru ücretleri geri iade edilecek. TOKİ Elazığ başvuru ücretleri hak sahibi olmayan vatandaşlar başvuru ücretlerinin iadelerini 5 iş günü içerisinde alabilecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte TOKİ Elazığ kura sonuçları isim sorgulama ekranı...

TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2026

TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesine vatandaşlar kura çekiminin sona ermesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla erişim sağlayabilecek. İsim listeleri konutların inşa edileceği her ilçe için ayrı ayrı açıklanacak. İsim listelerinde vatandaşlar sıra, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik no, kura başvuru türü, durum ve çekiliş sıra no gibi bilgileri görebilecek. TOKİ Elazığ kura çekiminin sona ermesinin ardından bugün gün içerisinde isim listelerinin paylaşılması bekleniyor. İsim listelerine hemen erişim sağlamak isteyen kullanıcılar ise TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yayımlanan kura çekiminin tekrarını izleyerek, TOKİ Elazığ kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabilirler.

TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

TOKİ Elazığ kura sonuçları hem TOKİ'nin resmi internet sitesinden hem de e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar TOKİ Elazığ kura çekiminin sona ermesi ve bilgilerin sisteme girilmesinin ardından iki taraftan da sorgulama yapabilecekler. TOKİ Elazığ kura sonuçlarının yetkililer tarafından bugün içerisinde sisteme girilmesi bekleniyor.

TOKİ ELAZIĞ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda TOKİ'nin Elazığ'da inşa edeceği 3.825 konutun teslimatının da 2027 Mart ayından sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

TOKİ ELAZIĞ İLÇE İLÇE KONUT VE BAŞVURU SAYILARI

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesine Elazığ'da 39.762 geçerli başvuru yapıldı. Bu başvuruların 32.724'ü, 2500 konutun yapılacağı merkez ilçesinde gerçekleştirildi. İlçe ilçe TOKİ Elazığ konut ve başvuru sayıları şöyle:

Elazığ Merkez - 2500 Konut - 32.724 başvuru

Elazığ Merkez (Akçakiraz) - 200 Konut - 638 başvuru

Elazığ Merkez (Yazıkonak) - 25 Konut - 385 başvuru

Elazığ Merkez (Yurtbaşı) - 45 Konut - 326 başvuru

Elazığ Ağın - 30 Konut - 124 başvuru

Elazığ Alacakaya - 110 Konut - 208 başvuru

Elazığ Arıcak - 180 Konut - 115 başvuru (Kura çekimi yapılmayacak, doğrudan başvuru yapan herkes hak sahibi sayılacak)

Elazığ Baskil - 50 Konut - 432 başvuru

Elazığ Karakoçan - 100 Konut - 1.553 başvuru

Elazığ Keban - 40 Konut - 394 başvuru

Elazığ Kovancılar - 225 Konut - 1.913 başvuru

Elazığ Maden - 50 Konut - 253 başvuru

Elazığ Palu - 173 Konut - 401 başvuru

Elazığ Palı (Beyhan) - 47 Konut - 43 başvuru (Kura çekimi yapılmayacak, doğrudan başvuru yapan herkes hak sahibi sayılacak)

Elazığ Sivrice - 50 Konut - 253 başvuru

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA TAKVİMİ 2-8 ŞUBAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre 2-8 Şubat tarihleri arasında Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. İl il kura çekimlerinin gerçekleştirileceği tarihler ise şöyle:

2 ŞUBAT - ELAZIĞ

3 ŞUBAT - KAYSERİ/ZONGULDAK

4 ŞUBAT - KIRŞEHİR/DÜZCE

5 ŞUBAT - KAHRAMANMARAŞ/AFYONKARAHİSAR

6 ŞUBAT - OSMANİYE

7 ŞUBAT - YALOVA/KIRIKKALE