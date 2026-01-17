Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

TOKİ Erzurum kura sonucu sorgulama ekranı 2026! TOKİ Erzurum kura çekimi sonuçları asil ve yedek sonuçlar açıklandı mı?

TOKİ Erzurum kura sonuçları ilçe ilçe belli oldu. TOKİ Erzurum kura çekimi saat 13.00’da başladı ve tamamlandı. Binlerce asıl ve yedek aday hak sahibi belirlendi. TOKİ 500 bin konut kampanyasında hak sahibi olarak belirlenen adaylar, takvim doğrultusunda sözleşme imzalayacak ve konut taksitlerini ödemeye başlayacak. TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi, canlı yayını anbean takip edemeyen adaylar tarafından mercek altına alındı. TOKİ Erzurum kura sonucu sayfasında asil adayların başvuru numarası, T.C. kimlik no, ad-soyad gibi bilgiler yer alacak. TOKİ Erzurum sonuçları, talep.toki.gov.tr adresinden illere göre duyuruluyor. Peki TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, Erzurum TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ Erzurum kura sonucu sorgulama ekranı 2026! TOKİ Erzurum kura çekimi sonuçları asil ve yedek sonuçlar açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 21:08
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 21:08

TOKİ 500 bin konut kampanyası kapsamında Erzurum ilinde Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Aşkale, Çat, Horasan, İspir, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Olur, Oltu, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Uzundere, Tekman, Tortum ilçelerine toplam 4 bin 905 konut inşa edilecek. TOKİ Erzurum kura sonuçları basılı veya SMS yoluyla adaylara bildirilmeyecek. TOKİ kura çekimi canlı yayını tamamlandıktan sonra adaylar asıl/yedek durumlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. TOKİ kura çekimine göre asıl veya yedek olmayan vatandaşlar, 5 bin lira olarak belirlenen başvuru bedelini kura çekiminin ardından 5 iş günü içerisinde iade alabilecek. Erzurum ili için müracaat eden binlerce aday kura sonuçları sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyor. Peki Erzurum TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? İşte, TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi sorgulama yöntemi…

TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI PDF YAYIMLANDI MI?

TOKİ Erzurum kura çekimi 17 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’da başladı ve canlı yayında gerçekleştirildi.

Noter huzurunda yapılan kuranın ardından 4 bin 905 hak sahibi belirlenirken isim listesi ise henüz erişime açılmadı.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra diğer illerde olduğu gibi kura sonuçları isim listesinin en geç saat 20.00’a kadar paylaşılması bekleniyor.

TOKİ ERZURUM KURA SONUCU NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ Erzurum kura sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek. Alternatif olarak kura çekimi tamamlanan illerin kura sonuçları talep.toki.gov.tr adresinde bulunan “TOKİ Kura sonuçları” sayfasından da duyuruluyor. PDF olarak listelerin kısa süre içerisinde resmi adres üzerinden duyurulması bekleniyor.

TOKİ Erzurum kura sonucu sorgulama ekranı 2026! TOKİ Erzurum kura çekimi sonuçları asil ve yedek sonuçlar açıklandı mı?

ERZURUM’DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ Erzurum’da en fazla kontenjanı merkez olarak da bilinen Aziziye, Yakutiye ve Palandöken’e ayırdı. Bu ilçelerde toplam 3500 konut inşaa edilecek. Diğer ilçelerin ise konut dağılımı şu şekilde;

AŞKALE: 200 KONUT

ÇAT: 69 KONUT

HINIS: 200 KONUT

HORASAN: 100 KONUT

İSPİR 100 KONUT

KARAYAZI:100 KONUT

KARAÇOBAN : 50 KONUT

KÖPRÜKÖY 50 KONUT

NARMAN: 50 KONUT

OLUR: 50 KONUT

OLTU: 100 KONUT

PASİNLER 100 KONUT

ŞENKAYA:50 KONUT

UZUNDERE 50 KONUT

TEKMAN:56 KONUT

TORTUM:80 KONUT

BAŞVURU BEDELLERİ İADE EDİLECEK

TOKİ Erzurum kura sonuçlarına göre asıl veya yedek olarak hak elde edemeyen adaylar, başvuru ücretlerini geri alabilecek.

TOKİ Erzurum kurasına katılmak isteyen vatandaşlar, 5 bin lira başvuru ücreti öderken kura çekimi tamamlandıktan itibaren 5 iş günü içerisinde başvuru bedellerini, müracaat ettikleri bankalardan talep edebilirler.

TOKİ Erzurum kura sonucu sorgulama ekranı 2026! TOKİ Erzurum kura çekimi sonuçları asil ve yedek sonuçlar açıklandı mı?
